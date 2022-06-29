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Віталій Кім

Віталій Кім - український політик і підприємець. З 2020 року очолює Миколаївську ОДА. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Віталій Кім".

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У Миколаєві - влучання в житлову багатоповерхівку, є жертви

У Миколаєві - влучання в житлову багатоповерхівку, є жертви 29.06.2022

Унаслідок обстрілу Миколаєва постраждала одна з багатоповерхівок міста. Рятувальники повідомляють про щонайменше чотирьох загиблих і трьох постраждалих. Тривають рятувально-пошукові роботи.
По будівлі Миколаївської ОДА вдарили ракетою, є загиблі

По будівлі Миколаївської ОДА вдарили ракетою, є загиблі 29.03.2022

Російська ракета зруйнувала значну частину будівлі ОДА у Миколаєві. У результаті удару загинуло щонайменше семеро осіб.

Голова Миколаївської області Кім: Ворог виснажений та позбавлений мотивації

Голова Миколаївської області Кім: Ворог виснажений та позбавлений мотивації 10.03.2022

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів в інтерв'ю DW про гуманітарну ситуацію в місті, яке зазнало інтенсивного обстрілу з боку російських військових.

Віталій Кім про гуманітарну ситуацію та готовність чинити опір на Миколаївщині (10.03.2022) 10.03.2022

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім в інтерв'ю DW розповів про те, які настрої панують серед жителів Миколаївщини, якою є гуманітарна ситуація, як він оцінює сили ворога та чого бракує для контрнаступу.