Віталій Кім про гуманітарну ситуацію та готовність чинити опір на Миколаївщині (10.03.2022)

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім в інтерв'ю DW розповів про те, які настрої панують серед жителів Миколаївщини, якою є гуманітарна ситуація, як він оцінює сили ворога та чого бракує для контрнаступу.