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Віталій Кім - український політик і підприємець. З 2020 року очолює Миколаївську ОДА. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Віталій Кім".
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Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім в інтерв'ю DW розповів про те, які настрої панують серед жителів Миколаївщини, якою є гуманітарна ситуація, як він оцінює сили ворога та чого бракує для контрнаступу.