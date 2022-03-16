Додаткова зброя від США для України: ще на 800 мільйонів доларів

Сполучені Штати Америки нададуть Україні десятки тисяч одиниць зброї у рамках нового пакета військової допомоги. Про це повідомив президент США Джо Байден у Білому домі у середу, 16 березня.

"Я використовую мою президентську владу, аби активувати додаткову безпекову допомогу, щоб Україна могла відбивати російський наступ. Це додаткові 800 мільйонів доларів допомоги", - заявив Байден перед тим, як підписати закон про виділення Києву цих озброєнь. Це довело обсяг погодженої військової допомоги Україні від США до мільярда доларів протягом одного тижня, зазначив Байден.

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США нададуть Україні системи протиповітряної оборони

За словами президента США, новий пакет допомоги включатиме 800 систем протиповітряної оборони (ППО), "аби українські військові може продовжити зупиняти літаки та гелікоптери, які атакують людей". Імовірно, ідеться про переносні зенітно-ракетні комплекси (ПЗРК) Stinger, адже США вже надавали їх Україні.

"На прохання президента Зеленського ми визначили та допомагаємо Україні отримати додаткові системи ППО більшої дальності, а також ракети до цих систем", - додав Байден. Україна активно використовує ППО великої дальності С-300, однак їх недостатньо, аби прикрити всю територію країни.

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ЗСУ отримають від США протитанкову зброю та дрони

До пакета належать і 9000 одиниць протитанкового озброєння. Імовірно, ідеться про ПТРК Javelin, які Вашингтон уже раніше передавав Києву. Також ЗСУ отримають 7000 одиниць стрілецької зброї, включно з кулеметами та гранатометами, а також 20 мільйонів патронів до стрілецької зброї та снарядів для артилерії та мінометів.

США передадуть Україні і безпілотні літальні апарати. Байден не уточнив, які саме, але додав: "Це демонструє наш намір передавати Україні наші найбільш високотехнологічні системи для її оборони".