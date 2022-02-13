В Україну прибули ЗРК Stinger від Литви та нова зброя зі США

В Україну прибула партія зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) Stinger від Литви. Постачання пройшло в рамках розширення військової допомоги на тлі загрози російського вторгнення, повідомив у Twitter міністр оборони України Олексій Резніков.

Глава Міноборони подякував Литві за допомогу, підкресливши, що відносини Києва і Вільнюса дуже близькі і тривають вже багато століть.

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Також у неділю, 13 лютого, в Україну прибули ще два літаки з американською військовою допомогою, повідомило посольство США у Twitter.

"Сьогодні вранці до Києва прибули два літаки з американською допомогою швидкого розгортання, щоб посилити оборону України. Ця частина допомоги на 200 млн доларів - боєприпаси та заряди для гранатометів. Ми - разом з Україною", - йдеться в повідомленні.

За словами Резнікова, Україна за останній час отримала уже 17 вантажів вагою вагою майже 1500 тонн.

300 мільйонів доларів Україні

На 2022 рік оборонний бюджет США передбачає 300 мільйонів доларів на підтримку ЗСУ. Загалом з 2014 року Україна отримала понад 2,7 мільярда доларів безпекової допомоги від США.

На тлі загрози російського вторгнення про постачання зброї Україні також заявили країни Балтії, Чехія та Великобританія. Тим часом у Німеччині відмовляють Києву в постачанні озброєнь через тривалу політику відмови в експорті зброї до регіонів з напруженою ситуацією.

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