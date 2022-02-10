Україна найближчими днями отримає ЗРК Stinger від Литви

Найближчими днями Україна отримає від Литви партію зенітно-ракетних комплексів Stinger у межах розширення військової допомоги, повідомила прем'єр-міністерка Литви Інгрід Шимоніте у четвер, 10 лютого, під час візиту до Києва.

"Сподіваюся і щиро бажаю, що Україні ніколи не доведеться ними скористатися", - цитує Шимоніте агентство Інтерфакс-Україна.

Також, за словами Шимоніте, Вільнюс збільшить кількість військових інструкторів в Україні.

Литва також надасть Україні портативні тепловізори та інше обладнання, а ще відновить програму реабілітації українських солдатів та надаватиме іншу медичну підтримку.

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Дозвіл на продаж зброї від США

Про поставки ЗРК від Литви стало відомо наприкінці січня. Вони стали можливі після того, як Державний департамент США дозволив країнам Балтії, а також Великобританії постачати американську зброю Україні з власних запасів.

Такий дозвіл необхідний, оскільки американські правила експортного контролю зобов'язують держави отримувати у Держдепу дозволи, перш ніж постачати придбану в США зброю третім країнам.

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Ситуація на кордоні з Росією

Протягом останніх кількох місяців західні ЗМІ та високопосадовці з посиланням на дані розвідок повідомляють про скупчення російських військ біля українського кордону. Через це країни Заходу посилили дипломатичну та матеріальну допомогу Україні.

Захід наполягає, що стягування російських сил до українського кордону продовжується. Лідери західних країн побоюються, що Кремль готується до війни, натомість Москва заперечує агресивні плани щодо України.