Війська РФ готуються обороняти Херсон - Буданов

Коли ЗСУ встановлять контроль над каховською дамбою, військам РФ доведеться швидко вирішувати: йти з Херсону, чи ні. Наразі вони готують обороняти місто, але ситуація може змінитися, кажуть в українській розвідці.

Інформація про евакуацію населення з Херсону, яка поширюється в інформаційному просторі Росії має маніпулятивний характер, оскільки російські війська у Херсоні наразі готуються до оборони у місті, а не до відступу. "Тобто створюють ілюзію того, що все пропало. А разом з тим вони навпаки заводять туди нові військові підрозділи та готують вулиці міста до оборони", - заявив в інтерв'ю "Українські правді" , оприлюдненому в понеділок, 24 жовтня, керівник Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України Кирило Буданов.

Він додав, що вивід російських фінансових структур з Херсону, так само як і окупаційної влади, важко поранених, спрямовані на те щоб створити враження піклування про людей, однак не мають прямого зв'язку з військовими планами.

Росіянам доведеться ухвалювати рішення дуже швидко

За словами голови ГУР, питання обороняти, чи виходити з Херсону для росіян багато в чому залежатиме від відновлення Україною контролю над дамбою Каховської гідроелектростанції. "Їм треба буде приймати дуже швидко рішення. Або дуже-дуже швидко покидати місто і виходити, або вони ризикують опинитися в тій ситуації, в якій раніше опинилися наші підрозділи в Маріуполі. Ситуація трошки інакша, але концептуально буде дуже схожа", - наголосив він.

При цьому Буданов сумнівається, що російські підрозділи повністю зруйнують каховську дамбу, адже це не на довго затримає українські війська, але дуже ускладнить ситуацію для самих росіян. "Вони будуть змушені відступити прямо до Криму. Іншими словами, якщо зробити суцільне руйнування, то сценарій такий. Чи готові вони на це? Думаю, що ні", - наголосив голова ГУР, додавши, що повне руйнування дамби призведе до екологічної катастрофи, виключить на довгий час можливість подачі води в Крим і знищить "змогу на існування Запорізької атомної електростанції".

Він також зазначив, що наразі дамба Каховської ГЕС замінована росіянами частково, роботи для того, щоб підірвати її повністю, не проведені. "Щоб зруйнувати такого рівня конструкцію, потрібні десятки тонн вибухівки, правильно розташованої. Не можна КаМАЗ десь поруч поставити, це нічого не дасть", - наголосив Буданов.

Суровікін готує виправдання

Нещодавно призначений командувач об'єднаного угрупування окупаційних військ РФ в Україні Сергій Суровікін розуміє, що російська армія зазнає як локального, так і глобального програшу, тому й робить заяви про можливість "прийняття непростих рішень" в Херсоні, стверджує Буданов. За його словами, якщо про глобальний програш російський генерал може сказати, що "це не моя справа", то за локальний він буде нести відповідальність, а тому для нього важливо вже зараз підготувати необхідні виправдання.

"Він готує підґрунтя для того, щоб, якщо буде прийняте рішення по здачі міста, або їх просто виб'ють звідти, щоб підґрунтя було підготовлене і якось згладити це все", - переконаний голова ГУР.

Буданов вважає, що українським військам до кінця року вдасться звільнити Херсон.