Шойгу наказав відвести війська РФ із правобережжя Херсонщини

Такі кроки російське командування обґрунтовує "неможливістю забезпечення нормального функціонування". Однак українські посадовці наразі не коментують переміщення російських військ чи просування українських.

Командувач об'єднаного угрупування окупаційних військ Росії в Україні Сергій Суровікін у середу, 9 листопада, запропонував міністру оборони РФ Сергію Шойгу вивести російські підрозділи з правого берега Дніпра в Херсонській області. "Приступайте до відведення військ. Вживайте всіх заходів, щоб забезпечити безпечне перекидання особистого складу, озброєнь і техніки за ріку Дніпро", - скомандував міністр.

Суровікін у відповідь заявив, що "маневр" буде здійснено "у найближчі терміни", а російські підрозділи "займуть підготовлені в інженерному плані оборонні рубежі і позиції на лівому березі ріки Дніпро".

Аргументуючи необхідність відведення військ Суровікін також наголосив, що Херсон та прилеглі населені пункти "не можуть повноцінно забезпечуватись та функціонувати". За його словами, через це район бойових дій залишили 115 тисяч людей.

Також командувач заявив, що українські війська нібито планують "створити зону затоплення" нижче дамби Каховської гідроелектростанції (ГЕС) на Дніпрі. "Виникне додаткова загрозу для житті цивільного населення та повної ізоляції нашого угрупування військ на правому березі Дніпра", - сказав Суровікін.

В Україні не довіряють заявам РФ

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк у середу заявив, що поки зарано говорити про виведення російських військ з Херсона. "Поки над Херсоном не підніметься український прапор, говорити про виведення російських військ немає сенсу", - сказав Михайло Подоляк у коментарі для Reuters.

Якщо виходити з заяв російських військових, то підрозділи РФ мають залишити в тому числі Херсон, який знаходиться на правому березі Дніпра. Однак головне управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України невдовзі після оголошення росіянами "евакуації" цивільного населення в жовтні, заявляло, що насправді в місті ведеться підготовка до вуличних боїв.

"Тобто створюють ілюзію того, що все пропало. А разом з тим вони навпаки заводять туди нові військові підрозділи та готують вулиці міста до оборони", - заявляв керівник ГУР Кирило Буданов.

Однак на початку листопада міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Росія потенційно готова до чергового "акту доброї волі" в районі Херсона.

Останніми днями українські посадовці не повідомляли про суттєві зміни на фронті, однак у середу почала з'являтися інформація про просування українських військ на правому березі Дніпра на півдні країни. Зокрема депутатка Верховної ради Вікторія Сюмар заявила про звільнення Снігурівки в Миколаївській області. "Снігурівка наша. Північна частина точно", - писала вона в Facebook.

Також в соцмережах з'явилася інформація, що російські війська підірвали мости в кількох населених пунктах. Офіційно українські посадовці не підтверджували жодне з цих повідомлень.