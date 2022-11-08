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Президент України Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті G20Фото: Ukraine Presidency/Planet Pix/ZUMA/dpapicture alliance
ПолітикаУкраїна

Зеленський візьме участь у саміті G20 на Балі

Валерій Сааков
2 год. тому

Найімовірнішим форматом участі Володимира Зеленського в саміті Великої двадцяти на Банковій вважають онлайн-формат.

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Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті лідерів Великої двадцятки (G20), що відбудеться 15-16 листопада на Балі в Індонезії. Про це розповів у вівторок, 8 листопада, речник президента Сергій Никифоров. За його словами, найімовірніше йтиметься про онлайн-формат.

"В якомусь форматі, звичайно, що Володимир Зеленський візьме участь у саміті G20. Більше сказати не можу", - сказав Никифоров "Суспільному". Він уточнив, що президент точно братиме участь, найімовірніше, що це буде онлайн-формат.

Натомість президент Індонезії Джоко Відодо заявив сьогодні, що президент Росії Володимир Путін може долучитися до саміту у віртуальному форматі, повідомляє агенція Reuters.

Як країна-організатор цьогорічної зустрічі G20, Індонезія чинила опір тиску з боку західних держав та України, які наполягали на тому, щоб не запрошувати Путіна на саміт лідерів та виключити Росію з групи. Натомість керівництво Індонезії заявляло, що не має повноважень робити це без консенсусу між членами групи. В інтерв'ю Financial Times Відодо заявив, що Росію будуть раді бачити на саміті, який, як він побоюється, буде затьмарений "дуже тривожним" зростанням міжнародної напруженості. "G20 не має бути політичним форумом. Це має бути форум з питань економіки та розвитку", - наголосив тоді Відодо.

Індонезія також запросила Зеленського, який нещодавно заявив, що не братиме участі в заході, якщо в ньому візьме участь Путін. Очікується, що на форумі будуть присутні низка інших світових лідерів, в тому числі президент США Джо Байден і лідер Китаю Сі Цзіньпін.

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