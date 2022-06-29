Президент Індонезії у Києві запросив Зеленського на саміт G20

Під час візиту до Києва у середу, 29 червня, президент Індонезії Джоко Відодо передав запрошення українському лідеру Володимиру Зеленському відвідати саміт Великої двадцятки, який відбудеться в листопаді на Балі.

"Дуже важливо, щоб усі країни дотримувалися принципу суверенітету і територіальної цілісності", - повідомив Відодо на пресконференції за результатами переговорів.

Український президент прийняв запрошення, однак наголосив, що участь України залежатиме від безпекової ситуації в країні та від складу учасників саміту, імовірно маючи на увазі можливу присутність президента Росії Володимира Путіна.

Відбудова Київщини та гарантії для експорту зерна

Зеленський назвав переговори з Відодо "кроком для зміцнення глобальної антивоєнної коаліції". Натомість індонезійський лідер наголосив на необхідності мирного врегулювання війни з РФ. Він зазначив, що незабаром зустрінеться з Путіним і також висловить йому аналогічне побажання. Переговори російського та індонезійського президентів заплановані на 30 червня у Москві.

Крім того, Зеленський та Відодо обговорили участь Індонезії у післявоєнній відбудові України. Зокрема індонезійський лідер повідомив, що країна допоможе у відбудові лікарень Київщини, а також медикаментами.

Відодо наголосив на важливій ролі України у глобальній продовольчій безпеці та необхідності гарантій для забезпечення експорту зерна через українські морські порти. Він зазначив, що треба зробити все можливе, щоб забезпечити безперешкодний експорт з України та наголосив на підтримці зусиль з боку ООН в цьому напрямку.

Запровадження двостороннього безвізу

Під час переговорів Зеленський і Відодо також домовилися про запровадження безвізового режиму між Україною та Індонезією.

"Радий повідомити про нашу домовленість упровадити безвізовий режим між нашими країнами. Це хороша новина. Це важливо для наших народів із усіх точок зору для соціального розвитку, для зв'язків між людьми", - заявив Зеленський.

У міністерстві закордонних розповіли, що домовленість передбачає безвізові подорожі строком до 30 днів протягом кожного візиту громадян України в Індонезію та строком до 30 днів протягом 60 днів для громадян Індонезії, які прибувають до України. Водночас там також нагадали, що українці мали можливість подорожувати в Індонезію без візи з 2016 року за одностороннім рішенням Джакарти.