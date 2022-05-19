Проблеми з продовольством не вирішити без поставок з Росії, Білорусі, України - ООН

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку подій другої половини середи, 18 травня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за подіями першої половини четверга, 19 травня (час київський).

++10.05++

За минулу добу загинули десятеро мешканців Донеччини, серед них - дві дитини, повідомляє глава військової адміністрації Павло Кириленко. Семеро з них - у Лимані, троє - в Бахмуті. Ще семеро людей дістали поранення, зазначає глава ОВА. За його словами, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі, які є тимчасово окуповані РФ.

++09.45++

Член парламентського комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський (СН) зазначає, що будь-який контрнаступ потребує більше часу, ніж оборона, тому президент України Володимир Зеленський і запропонував продовжити воєнний стан одразу на три місяці, повідомляється на сайті політсили у четвер.



++09.40++

Кіт Степан з Харкова, на Instagram-акаунт якого підписані 1,3 мільйона людей, отримав нагороду World Influencers and Bloggers Awards у французьких Каннах. На цю відзнаку кота номінували ще 30 березня, наголосивши, що той зібрав понад 10 тисяч доларів допомоги для тварин, які постраждали через війну РФ в Україні. Фото з церемонії розміщені на сторінці тварини-блогера, на яких він одягнутий у синьо-жовтий метелик сидить на руках у відомого італійського блогера Хабі Ламе. Після початку повномасштабної війни РФ Степан зі своєю господаркою виїхав до Франції.

++09.30++

Сенат США у четвер, 19 травня, розпочне голосування щодо законопроєкту HR 7691, який передбачає виділення додаткового пакета допомоги Україні у розмірі майже 40 мільярдів доларів. Голосування очікується близько 18:30 за київським часом, повідомляє пресслужба американських парламентарів. Палата представників Конгресу США схвалила законопроєкт минулого вівторка.

++08.50++

Внаслідок обстрілів РФ в Сєвєродонецьку загинули четверо людей, п'ятеро зазнали поранень, щонайменше вісім будинків пошкоджено, повідомляє глава військової адміністрації Сергій Гайдай. Крім того, внаслідок атаки Росії загинули три жителі Білогорівки та Попасної, у Лисичанську жінці відірвало руку. Гайдай зазначає, що впродовж 18 травня росіяни застосували авіацію задля руйнування цивільних об’єктів в районах населених пунктів Лоскутівка, Катеринівка та Оріхове, здійснювали штурмові дії в районі Устинівки та Золотого-4, втім успіху не мали. Під вогнем РФ також Врубівка, Ниркове та Комишуваха, де зафіксовані пошкодження будинків.

++08.25++

Світова спільнота здатна вирішити проблему нестачі продовольства, але лише за наявності поставок з Росії, Білорусі, України, заявив у середу генсек ООН Антоніу Гутерреш.

"У світі є достатньо продовольства", - заявив він на організованій у Нью-Йорку міністерській зустрічі, Проте немає ефективних рішень без продовольства з України та без продовольства та добрив з Росії та Білорусі".

++08.10++

Губернатор Курської області РФ Роман Старовойт повідомив про атаку української армії на спиртзавод у селищі Теткино. За його словами, загину водій вантажівки.

++7.40++

Російська армія за минули ніч п’ять разів обстріляла Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині, повідомляє голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. "Били з "Градів" та "Ураганів" по Великій Костромці. Людей не зачепило. Пошкоджені і зруйновані будинки. Село частково без світла та газу", пише він.

++07.30++

РФ і далі безуспішно намагається наступати на Донбасі, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні. За їхніми даними, основні зусилля Росія зосереджує на Донецькому напрямку.

За підтримки артилерії російські військові вели бойові дії в районі населеного пункту Велика Комишуваха, успіху не мали, на окремих ділянках зазнали значних втрат та були змушені відійти на раніше зайняті позиції, зазначають у Генштабі. Наступ на Сєвєродонецькому, Бахмутському, Курахівському та Авдіївському напрямках теж не був успішним для Збройних сил РФ.

Окупанти і далі обстрілюють населенні пункти у Чернігівській, Сумській та Запорізькій областях. В районі населеного пункту Олександрівка прибули 260 військовослужбовців, яких перекинули з Харківського напрямку. Через відсутність мобілізаційного ресурсу на тимчасово окупованих територіях Донецької області РФ планує залучити до бойових дій студентів вищих закладів освіти, стверджують у Генштабі.

++06.40++

Сенат Сполучених Штатів одностайно затвердив Бріджіт Брінк на посаді посла США в Україні. Раніше Брінк була послом США у Словаччині. Крім того, Брінк працювала у Держдепартаменті старшою радницею та заступницею помічника секретаря у Бюро з європейських та євразійських справ координувала питання, пов'язані зі Східною Європою та Кавказом. З 2011 року Бріджіт Брінк була заступницею посла США в Грузії, а з 2014 по 2015 - заступницею посла США в Узбекистані. Минулого місяця її кандидатуру на пост головного диппредставника США в Україні висунув американський президент Джо Байден.

18 травня США відновили роботу свого посольства в Києві - після тримісячної перерви, спричиненої війною Росії проти України. Над будівлею дипмісії США у Києві було піднято американський прапор.

++04.58++

Війна Росії проти України, та її наслідки стануть однією з головних тем візиту канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) до Нідерландів 19 травня. Очікується, що Шольц зустрінеться з королем Віллемом-Александером та прем'єр-міністром Марком Рютте. Берлін та Гаага спільно навчають українських військовослужбовців користуватися самохідними артилерійськими установками (САУ) PzH 2000, які виготовляє концерн Krauss-Maffei Wegmann із Мюнхена. Вишкіл проводять в артилерійській школі Бундесверу в Ідарі-Оберштайні у федеральній землі Рейнланд-Пфальц. Обидві країни вже передали Україні 12 PzH 2000 (Німеччина - 7, Нідерланди - 5). Ще одним предметом бесіди Шольца та Рютте стане енергопостачання. Нідерланди мають термінали для скрапленого природного газу (СПГ), якими могла б скористатися Німеччина.

++03.48++

"Якщо Україна перебуватиме у складі НАТО, загроза атомної війни знизиться", - заявив посол України у ФРН Андрій Мельник в інтерв'ю виданням медіагрупи Funke, що опубліковане 19 травня. "Тоді б Путін знав: якщо він завдасть по Україні ударів ядерною зброєю, йому слід чекати відповідного ядерного удару. І це втримало б його від нападу", - пояснив дипломат. Водночас він висловив упевненість у тому, що процес ймовірного приєднання України до Північноатлантичного альянсу "може пройти так само швидко, як у випадку зі Швецією чи Фінляндією". За словами Мельника, "щоб швидко інтегрувати Україну в Альянс, потрібне лише суто політичне рішення".

++03.29++

Командування Повітряними силами ЗСУ заявило, що за минулу добу авіація України, завдавши під прикриттям винищувачів ударів по скупченню російської техніки, знищила "близько 20 броньованих машин, а також живу силу та боєприпаси ворога". Крім того, підрозділи зенітних ракетних військ на Дніпропетровщині збили крилату ракету, а на Харківщині - винищувач-бомбардувальник Су-34. "Дані перехопленого радіообміну свідчать, що спалахнув двигун російського літака і пілоти катапультувалися", - повідомили у командуванні.

++01.37++

Частину бійців полку "Азов", які здалися в полон російським військовим, помістили в СІЗО Ростова-на-Дону та Таганрога, повідомляють російські видання "Дон24" та 161.ru. Офіційно цю інформацію не підтверджували ні українська, ні російська сторона.

Раніше в міноборони РФ заявили, що за минулу добу із заводу "Азовсталь" у Маріуполі здалися в полон 694 українські вояки, зокрема 29 поранених. За даними відомства, з 16 травня на "Азовсталі" здалися в полон 959 українських військовослужбовців, зокрема 80 поранених.

++01.18++

Парламент Канади одностайно визнав проведену в 1944 році масову депортацію кримських татар геноцидом, повідомила на своїй Facebook-сторінці посолка України у Канаді Юлія Ковалів. "Щойно Палата громад Канади одноголосно схвалила резолюцію щодо визнання масової депортації радянським режимом кримських татар у 1944 році актом геноциду", - написала дипломатка. "Відтепер 18 травня кожного року в Канаді відзначатиметься як День пам'яті депортації кримських татар (Crimean Tatar Deportation ("Sürgünlik") Memorial Day)", - додала Ковалів.

++00.47++

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) звинуватила Росію, що та використовує блокаду експорту зерна з України як спосіб ведення війни. "Росія розпочала зернову війну, що викликає глобальну продовольчу кризу", - заявила Бербок під час міністерської зустрічі у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку. За її словами, це чиниться не лише внаслідок блокади українських портів, а й через руйнування сховищ, автомобільних шляхів та залізниць, а також полів.

За даними уряду ФРН, Росія перешкоджає вивезенню близько 20 мільйонів тонн зерна, його основна частина міститься в порту Одеси. "Росія веде свою жорстоку війну не тільки танками, ракетами та бомбами, - сказала Бербок. - Росія веде цю війну ще однією жахливою і менш гучною зброєю: голодом".

++00.17++

Президент України Володимир Зеленський запевнив під час свого традиційного вечірнього відеозвернення, що українська влада повернеться в захоплені російськими окупаційними військами українські міста та громади. "Херсон, Мелітополь, Бердянськ, Енергодар, Маріуполь та всі наші міста й громади, які перебувають під окупацією - під тимчасовою окупацією - мають знати, що Україна повернеться", - пообіцяв Зеленський.

Утім, глава української держави визнав, що відповідь на запитання, скільки триватиме звільнення окупованих територій, може дати лише реальна ситуація на полі бою. "Скільки часу це триватиме? Відповідь на це запитання може дати лише реальна ситуація на полі бою. Намагаємося якнайшвидше. (…) Ми зобов'язані прогнати окупантів та гарантувати Україні реальну безпеку", - сказав він. Тож з огляду на це президент, "підписав укази про продовження правового режиму воєнного стану та мобілізації". "Сподіваюся, що Верховна Рада України найближчим часом підтримає це рішення. У нашої армії та всіх, хто захищає державу, мають бути всі юридичні інструменти, щоб діяти спокійно", - пояснив президент Зеленський.