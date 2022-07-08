 Кулеба на G20: Місце Росії в суді, а не на міжнародних форумах | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.07.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Кулеба на G20: Місце Росії в суді, а не на міжнародних форумах

Через агресивну політику Москви Росію слід виключити з усіх міжнародних майданчиків, заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба на зустрічі G20. Його російський колега Лавров проігнорував виступ Кулеби.

Дмитро Кулеба закликав виключити Росію з усіх міжнародних форумів

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (архівне фото)

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав позбавити Росію участі в будь-яких міжнародних форумах. Таку вимогу глава українського зовнішньополітичного відомства висловив у п'ятницю, 8 липня, під час свого виступу відеозв'язком на зустрічі глав МЗС країн Великої двадцятки (G20) в Індонезії, текст якого опублікував сайт МЗС України.

"Після всього, що Росія зробила за останні пів року, їй не місце в жодному міжнародному форумі. Країні, яка бере участь в агресивній війні проти сусіда та масових злочинах проти мирного населення, має бути запропоновано лише одне місце: місце на суді міжнародного правосуддя", - сказав Кулеба, якого цитує пресслужба відомства.

Український урядовець вказав зокрема на те, що під час "неспровокованої загарбницької війни Росія вже вбила 344 українських дітей", "ще 640 дітей отримали поранення". А попри це "міністр країни, відповідальної за їхню смерть, сьогодні постає перед вами, щоб поділитися своїми думками про те, як Росія дивиться на співпрацю в нашому глобалізованому світі", пояснив Кулеба.

"Росія грає зі світом у голодні ігри"

Крім того, Кулеба розповів, що 6 червня російські війська завдали удару по другому за величиною зерновому термінальному комплексу України в Миколаївському порту. "Зерно, яке (...) зберігали там, яке вирощували, щоб нагодувати світ, просто знищено, безповоротно втрачено. Можете не сумніватися, Росія точно знала куди стріляла своїми ракетами. Вони націлені на українське сільське господарство не просто так. Це продумана і цинічна стратегія, спрямована на те, щоб завдати шкоди Україні, а також шантажувати світ", - переконаний Кулеба.

Читайте також: Берлін звинуватив Москву в використанні голоду як зброї

Така тактика означає, що "Росія, по суті, грає зі світом у голодні ігри, тримаючи з одного боку морську блокаду українських портів, а з іншого боку, перекладаючи провину на Україну за це", додав український урядовець.

Зупинити агресивний колоніалізм Москви

Також глава МЗС України наголосив на важливості "припинення агресивного колоніалізму Москви", що, на його думку, "є глобальним пріоритетом номер один". Тільки так можна "зберегти стабільність, запобігти поглибленню продовольчої та енергетичної кризи, захистити багатосторонність від тих, хто намагається її знищити", переконаний Кулеба. За словами українського міністра, "Росія намагається представити себе своєрідною альтернативою США чи ЄС". "Вони не є альтернативою. Це занепадаючий, все більш ізольований, ізгойський режим, який не може принести нічого, крім проблем іншим державам, з якими намагається взаємодіяти", - запевнив Кулеба учасників зустрічі. 

Читайте також: ДНК-тести можуть допомогти запобігти продажу вкраденого РФ в Україні зерна

"Я закликаю вас вжити термінових і необхідних заходів, щоб змусити Росію дотримуватися міжнародного права і поважати основні глобальні принципи й норми", - зазначив керівник українського дипломатичного відомства.

Лавров проігнорував виступ Кулеби

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вийшов із зали одразу по завершенню свого виступу та не став чекати на промову міністерки закордонних справ Німеччини Анналени Бербок (Annalena Baerbock), яка виступала відразу після нього. За даними агентства AFP, Лавров також пропустив промову міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. Як повідомила речниця російського МЗС Марія Захарова агентству dpa, Лавров також пропустить заплановані на п'ятницю сесії та спільну вечерю.

Читайте також: МЗС ФРН: Не можна дозволити РФ використати зустріч G20 у своїх цілях

  • Мапа: хто входить до G20 - Великої двадцятки

    Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?

    G20: Найпотужніші економіки

    Зустрічі Великої двадцятки є неформальними, проте ухвалені на них рішення мають значний вплив. 20 провідних економік світу виробляють майже 90 відсотків світового валового продукту. Тож вони визначають глобальну торгівлю, розвиток і зміну клімату. Дві третини населення планети живе та працює у країнах G20 - "клубі", створеному за ініціативи Великої сімки.

  • Члени G7 - мапа держав Великої сімки

    Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?

    G7: Вхід лише для обраних

    Неформальний клуб з семи провідних розвинених країн світу утворився ще в 1970-х роках. У 1997-му до нього увійшла Росія, перетворивши клуб на G8, але у 2014-му її виключили через агресію проти України. Майже кожен десятий на планеті мешкає у країнах Великої сімки, які створюють близько третини ВВП світу та продукують близько чверті парникових газів. На форумах вони консолідують свої позиції.

  • Мапа G8+5 - Велика вісімка та країни з високими темпами розвитку

    Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?

    G8: Коротка історія Великої вісімки

    Росія протрималася у клубі великих держав 16 років - з 1997-го до 2014-го. Після анексії українського Криму Москву виключили з неформального форуму. Утім, за десять років до цього "вісімку" часто розширювали до формату G8+5, додаючи країни зі швидкими темпами розвитку економіки - Бразилію, Китай, Індію, Південну Африку та Мексику (на мапі позначені сірим).

  • Група десяти - МВФ - мапа G10

    Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?

    G10: Світові кредитори

    11 високорозвинених демократій - США, Італія, Японія, Канада, Великобританія, Франція, Німеччина, Бельгія, Нідерланди, Швеція та пізніше долучена до них Швейцарія - у рамках Міжнародного валютного фонду (МВФ) утворюють так звану Групу десяти, G10. Вона може кредитувати МВФ у разі потреби для виділення додаткових позик країнам, у яких є проблеми з балансуванням держбюджету.

  • Мапа Групи 15-ти, G15

    Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?

    G15: Співпраця півдня з півднем

    15 країн, що розвиваються, вирішили посилити свій вплив на світову політику та у 1989 році заснували Групу 15-ти. Сьогодні до неї входить уже 17 держав, у яких загалом мешкає більше двох мільярдів людей. Розташовані переважно в регіоні екватора та Південної півкулі, ці країни прагнуть також до тіснішої співпраці заради сприяння розвитку та економічному зростанню.

  • Група 77 - G77 - мапа країн-членів G77

    Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?

    G77: Клуб бідних

    Із початкової групи 77 країн, що розвиваються, "клуб бідних" розрісся до 134 членів. Єдина європейська країна там - Боснія і Герцеговина. З 1960-х років завданням об'єднання є боротьба з економічною відсталістю та посилення міжнародної співпраці. Вплив більшості з них на світову політику порівняно незначний. Найбільші члени G77, зокрема Китай та Індія, представлені також у G20.

    Автор: Гелле Єппесен, Стас Соколов


DW.COM

Низка міністрів фінансів покинула зустріч G20 у знак протесту проти Росії

Під час виступу російської делегації з зали засідання Великої двадцятки вийшли, зокрема, міністри США, Великобританії, Франції, Канади, а також України, яку запросили на зустріч.  

Реклама

Докладно

Курт Волкер (фото з архіву)

Волкер: Перемога України як демократії вже гарантована

Ексспецпредставник Держдепу США розповів, що НАТО має зробити для розширення допомоги Києву.  

Видобуток нафти

Росія закручує Казахстану гайки на експортній нафтовій трубі

РФ втретє блокує експорт казахстанської нафти до ЄС. Це реакція Кремля на курс президента Токаєва?  