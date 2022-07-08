Кулеба на G20: Місце Росії в суді, а не на міжнародних форумах

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав позбавити Росію участі в будь-яких міжнародних форумах. Таку вимогу глава українського зовнішньополітичного відомства висловив у п'ятницю, 8 липня, під час свого виступу відеозв'язком на зустрічі глав МЗС країн Великої двадцятки (G20) в Індонезії, текст якого опублікував сайт МЗС України.

"Після всього, що Росія зробила за останні пів року, їй не місце в жодному міжнародному форумі. Країні, яка бере участь в агресивній війні проти сусіда та масових злочинах проти мирного населення, має бути запропоновано лише одне місце: місце на суді міжнародного правосуддя", - сказав Кулеба, якого цитує пресслужба відомства.

Український урядовець вказав зокрема на те, що під час "неспровокованої загарбницької війни Росія вже вбила 344 українських дітей", "ще 640 дітей отримали поранення". А попри це "міністр країни, відповідальної за їхню смерть, сьогодні постає перед вами, щоб поділитися своїми думками про те, як Росія дивиться на співпрацю в нашому глобалізованому світі", пояснив Кулеба.

"Росія грає зі світом у голодні ігри"

Крім того, Кулеба розповів, що 6 червня російські війська завдали удару по другому за величиною зерновому термінальному комплексу України в Миколаївському порту. "Зерно, яке (...) зберігали там, яке вирощували, щоб нагодувати світ, просто знищено, безповоротно втрачено. Можете не сумніватися, Росія точно знала куди стріляла своїми ракетами. Вони націлені на українське сільське господарство не просто так. Це продумана і цинічна стратегія, спрямована на те, щоб завдати шкоди Україні, а також шантажувати світ", - переконаний Кулеба.

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Така тактика означає, що "Росія, по суті, грає зі світом у голодні ігри, тримаючи з одного боку морську блокаду українських портів, а з іншого боку, перекладаючи провину на Україну за це", додав український урядовець.

Зупинити агресивний колоніалізм Москви

Також глава МЗС України наголосив на важливості "припинення агресивного колоніалізму Москви", що, на його думку, "є глобальним пріоритетом номер один". Тільки так можна "зберегти стабільність, запобігти поглибленню продовольчої та енергетичної кризи, захистити багатосторонність від тих, хто намагається її знищити", переконаний Кулеба. За словами українського міністра, "Росія намагається представити себе своєрідною альтернативою США чи ЄС". "Вони не є альтернативою. Це занепадаючий, все більш ізольований, ізгойський режим, який не може принести нічого, крім проблем іншим державам, з якими намагається взаємодіяти", - запевнив Кулеба учасників зустрічі.

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"Я закликаю вас вжити термінових і необхідних заходів, щоб змусити Росію дотримуватися міжнародного права і поважати основні глобальні принципи й норми", - зазначив керівник українського дипломатичного відомства.

Лавров проігнорував виступ Кулеби

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вийшов із зали одразу по завершенню свого виступу та не став чекати на промову міністерки закордонних справ Німеччини Анналени Бербок (Annalena Baerbock), яка виступала відразу після нього. За даними агентства AFP, Лавров також пропустив промову міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. Як повідомила речниця російського МЗС Марія Захарова агентству dpa, Лавров також пропустить заплановані на п'ятницю сесії та спільну вечерю.

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