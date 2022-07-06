МЗС ФРН: Не можна дозволити РФ використати зустріч G20 у своїх цілях

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) у середу, 6 липня, заявила, що не можна дозволити Росії використати зустріч глав МЗС країн Великої двадцятки (G20) в Індонезії у власних цілях. "Ми не стоятимемо осторонь, дозволяючи Росії використовувати зустріч як трибуну", - цитує Бербок агенція Reuters.
За її словами, в інтересах усіх - забезпечити повагу та дотримання міжнародного права. Також Бербок закликала до спільної відповіді на агресивну війну Росії проти України.
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Під час дводенної конференції глав МЗС Великої двадцятки, яка стартує 7 липня на Балі (Індонезія), Бербок не зустрічатиметься особисто з російським колегою Сергієм Лавровим, повідомляли раніше в МЗС ФРН. Водночас очікується, що Бербок візьме участь в інших зустрічах G20, на яких також очікують міністра РФ.
Лавров їде на Балі
Сам Лавров має намір "зустрітися з низкою" інших міністрів закордонних справ для двосторонніх переговорів, повідомляють російські ЗМІ. Очікується, що це будуть переговори із міністрами із Китаю, ПАР, Бразилії та Мексики. Держсекретар США Ентоні Блінкен уже відмовився від зустрічі з Лавровим.
Саміт лідерів Великої двадцятки відбудеться на Балі пізніше - у листопаді цього року. Кілька країн G7 погрожували не їхати на захід, якщо на ньому буде присутній особисто президент РФ Володимир Путін. Не виключено, що він братиме участь по відеозв'язку.
29 червня під час візиту до Києва президент Індонезії Джоко Відодо особисто передав запрошення українському лідеру Володимиру Зеленському відвідати саміт G20.
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Наслідки війни в Україні відчутні скрізь у світі
Дорожнеча у Німеччині
У ФРН споживачі обурюються через зростання вартості життя. Війна Росії проти України й санкції Заходу проти РФ відіграли у цьому вирішальну роль. Востаннє такий рівень інфляції, як у березні 2022 року, у ФРН спостерігали далекого 1981 року. Федеральний уряд хоче за кілька місяців запровадити ембарго на постачання вугілля з РФ, але зволікає із забороною на імпорт газу та нафти.
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Наслідки війни в Україні відчутні скрізь у світі
Черги на заправках у Кенії
Наслідки війни в Україні відчуваються навіть у Найробі: тут утворюються довгі черги на бензоколонках. Пальне стає дефіцитним та дорогим. Ситуацію погіршує й продовольча криза.
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Наслідки війни в Україні відчутні скрізь у світі
Зростання ціни на хліб у Туреччині
Росія та Україна належать до найбільших країн-виробників пшениці у світі. Одним із наслідків запровадженої РФ заборони на експорт зерна стало зростання цін на хліб у Туреччині. Це - наочний приклад того, як міжнародні санкції розривають ланцюжки поставок. Щодо України, то через війну кораблі із зерном не можуть покинути чорноморські порти.
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Наслідки війни в Україні відчутні скрізь у світі
Зліт цін на пшеницю в Іраку
Цей робітник складає мішки з борошном на популярному гуртовому ринку в Багдаді - Джаміля. В Іраку ціни на пшеницю після вторгнення Росії в Україну теж стрімко зросли: адже на обидві країни припадає не менше 30 відсотків світового обсягу торгівлі цим злаком. Досі Ірак зберігав нейтралітет, однак тепер плакати, які висловлюють підтримку Путіну, у цій близькосхідній країні заборонені.
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Наслідки війни в Україні відчутні скрізь у світі
Протести у Перу
У столиці Перу Лімі з початку квітня тривають протести проти зростання цін на продовольство, пальне і мідобрива, що посилилося на тлі війни Росії проти Україні. 5 квітня президент країни Педро Кастільо був змушений запровадити комендантську годину, проте скасував її вже за добу, після чого протести поновилися.
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Наслідки війни в Україні відчутні скрізь у світі
Кризова ситуація у Шрі-Ланці
У Шрі-Ланці (у минулому - Цейлон) теж не вщухають демонстрації. Люди обурені через підвищенням вартості життя, нестачу пального та відключення електроенергії. На початку квітня протестувальники навіть намагалися взяти штурмом резиденцію президента Готабаї Раджапакси. Останній оголосив надзвичайний стан і звернувся до Індії та КНР за допомогою у постачанні необхідних ресурсів.
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Наслідки війни в Україні відчутні скрізь у світі
Шотландці обурені зростанням цін на продукти та опалення
У Шотландії також виходять на демонстрації проти зростання цін на продукти харчування та енергоносії. На знак протесту проти підвищення вартості життя профспілки організували виступи у всій Великобританії. Brexit став причиною зростання цін у багатьох сферах життя. Очікується, що війна в Україні посилить цей ефект.
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Наслідки війни в Україні відчутні скрізь у світі
Скільки коштує тепер ця риба?
Британці побоюються за свою улюблену національну страву. Щорічно у королівстві з'їдають близько 380 мільйонів порцій риби з картоплею (Fish & Chips). Проте через жорсткі санкції зараз зростають ціни на білу рибу, олію та енергоносії. У лютому 2022 року інфляція порівняно з тим же місяцем торік становила 6,2 відсотка.
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Наслідки війни в Україні відчутні скрізь у світі
Війна як шанс для економіки?
Продавець у нігерійському Ібафо розфасовує борошно для перепродажу. Нігерія вже давно хоче знизити потреби в імпорті продовольства та зробити свою економіку стійкішою. Тож чи можна розцінювати війну як шанс для економіки деяких країн? Аліко Данготе, найбагатша людина Нігерії, нещодавно відкрив найбільший у країні завод із виробництва добрив і тепер сподівається на попит.
Автор: Клаудія Ден