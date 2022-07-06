МЗС ФРН: Не можна дозволити РФ використати зустріч G20 у своїх цілях

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) у середу, 6 липня, заявила, що не можна дозволити Росії використати зустріч глав МЗС країн Великої двадцятки (G20) в Індонезії у власних цілях. "Ми не стоятимемо осторонь, дозволяючи Росії використовувати зустріч як трибуну", - цитує Бербок агенція Reuters.

За її словами, в інтересах усіх - забезпечити повагу та дотримання міжнародного права. Також Бербок закликала до спільної відповіді на агресивну війну Росії проти України.

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Під час дводенної конференції глав МЗС Великої двадцятки, яка стартує 7 липня на Балі (Індонезія), Бербок не зустрічатиметься особисто з російським колегою Сергієм Лавровим, повідомляли раніше в МЗС ФРН. Водночас очікується, що Бербок візьме участь в інших зустрічах G20, на яких також очікують міністра РФ.

Лавров їде на Балі

Сам Лавров має намір "зустрітися з низкою" інших міністрів закордонних справ для двосторонніх переговорів, повідомляють російські ЗМІ. Очікується, що це будуть переговори із міністрами із Китаю, ПАР, Бразилії та Мексики. Держсекретар США Ентоні Блінкен уже відмовився від зустрічі з Лавровим.

Саміт лідерів Великої двадцятки відбудеться на Балі пізніше - у листопаді цього року. Кілька країн G7 погрожували не їхати на захід, якщо на ньому буде присутній особисто президент РФ Володимир Путін. Не виключено, що він братиме участь по відеозв'язку.

29 червня під час візиту до Києва президент Індонезії Джоко Відодо особисто передав запрошення українському лідеру Володимиру Зеленському відвідати саміт G20.