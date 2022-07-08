Лавров пропустив виступ Кулеби на зустрічі міністрів G20

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров достроково покине зустріч Великої двадцятки, яка проходить на Балі в Індонезії. Як повідомила у п'ятницю, 8 липня, речниця російського МЗС Марія Захарова агентству dpa, Лавров зараз проводить двосторонні переговори, після чого звернеться до преси та поїде. Він пропустить заплановані на п'ятницю сесії та спільну вечерю.

Лавров вийшов із зали одразу по завершенню свого виступу та не став чекати на промову міністерки закордонних справ Німеччини Анналени Бербок (Annalena Baerbock), яка виступала відразу після нього. Бербок ще напередодні конференції заявляла, що добиватиметься ізоляції Лаврова на зустрічі в Індонезії та знайде "дуже чіткі слова, щоб заявити, що ми не погодимося з цим порушенням норм міжнародного права (війною РФ проти України. - Ред.)".

За даними агентства AFP, Лавров також пропустив промову міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, якого запросили виступити на зустрічі за допомогою відеозв'язку, хоча до цього глава МЗС РФ був присутній на ранкових сесіях.

Тема війни в Україні на зустрічі G20

Зустріч міністрів закордонних справ Великої двадцятки покликана закласти основу для майбутнього саміту лідерів держав, який відбудеться в листопаді. Переговори міністрів почалася за кілька годин після оголошення про відставку Бориса Джонсона з посади прем'єр-міністра Великобританії та тривали під час замаху на вбивство Сіндзо Абе - колишнього прем'єр-міністра Японії, який згодом помер у лікарні.

Міністерка закордонних справ Індонезії, яка приймає саміт, Ретно Марсуді розпочала його з емоційного заклику до єдності для завершення війни в Україні. За її словами, війна похитнула глобальний порядок, а Велика двадцятка зобов'язана його гарантувати. Як зауважує Associated Press, Лавров беземоційно гортав папери під час її виступу.

Сам глава російського МЗС у коментарі журналістам сказав, що західні партнери на саміті "намагаються уникати розмов про глобальні економічні проблеми", натомість "починають гарячкову критику Росії щодо ситуації в Україні". "Агресори", "загарбники", "окупанти" - ми чули багато", - цитує його Reuters.

За даними ЗМІ, в перший день саміту міністри закордонних справ країн Великої сімки не прийшли на вечерю з колегами по G20, а традиційне групове фото на зустрічі цього разу не робили, бо не хотіли фотографуватися з Лавровим.

Тим часом зустріч із ним провів міністр закордонних справ Китаю Ван І, який досі зберігає нейтралітет щодо війни РФ в Україні. Він заявив, що Пекін підтримуватиме всі зусилля, які сприятимуть мирному врегулюванню в Україні, зосередившись на вирішенні цієї проблеми шляхом переговорів.

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