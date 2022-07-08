 Експрем′єр Японії Сіндзо Абе помер у лікарні після нападу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.07.2022

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Новини

Експрем'єр Японії Сіндзо Абе помер у лікарні після нападу

В Абе вистрелили під час передвиборної промови в п'ятницю. Нападника затримали. За даними японського суспільного мовника, експрем'єр помер у лікарні.

Замах на вбивство Абе стався у місті Нара

Замах на вбивство Абе стався у місті Нара 8 липня

Японський суспільний мовник NHK повідомив про смерть у лікарні колишнього прем'єр-міністра Сіндзо Абе. Вранці в п'ятницю йому вистрелили в спину з дробовика під час виступу в місті Нара. Це сталося під час виголошення ним промови на підтримку кандидата з його партії напередодні виборів до верхньої палати парламенту.

67-річний Абе отримав поранення в ліву частину грудей та в шию. Його госпіталізували. За даними місцевих ЗМІ, під час транспортування гелікоптером в Абе зупинилося серце та дихання, в лікарні медики продовжували боротися за його життя. Агенція Associated Press зазначала, що офіційні особи в Японії іноді використовують термін "відмова серця" для опису ситуації до офіційного оголошення смерті.

Напад став шоком для країни, яка вважається однією з найбезпечніших у світі та має найсуворіші закони про контроль над зброєю. Поліція вже затримала нападника. Ним виявився 42-річний екс-боєць морських сил самооборони Японії. Його мотиви поки невідомі.

Абе працював на посаді прем'єр-міністра двічі - в 2006-2007 роках і протягом 2012-2020 років. Він обіймав цю посаду найдовше в Японії. Абе пішов у відставку через проблеми зі здоров'ям, але залишався впливовою фігурою у правлячій Ліберально-демократичній партії. 

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