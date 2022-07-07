Прем'єр Великобританії Джонсон офіційно оголосив про відставку

У четвер, 7 липня, Борис Джонсон офіційно оголосив, що йде у відставку з посади лідера Консервативної партії, а отже, й з посади прем'єр-міністра Великобританії. Він продовжить виконувати ці обов'язки до обрання нового лідера.

"Очевидно, що це бажання парламентської Консервативної партії, що має бути новий лідер цієї партії та, відповідно, новий прем'єр-міністр. Я погодився (...), що процес обрання цього нового лідера має розпочатися вже", - сказав він.

За годину до цієї заяви Джонсон призначив урядовців на місця тих, хто звільнився зі своїх посад, вимагаючи його відставки. "Я призначив уряд, який служитиме, як і я, допоки не буде нового лідера". Порядок обрання, за його словами, оголосять наступного тижня.

Близько 50 звільнень у команді Джонсона

5 липня міністри фінансів Великобританії Ріші Сунак і охорони здоров'я Саджід Джавід пішли у відставку на тлі секс-скандалу в Консервативній партії, який розгорівся навколо заступника парламентського організатора політсили Кріса Пінчера. Згодом з'ясувалося, що той і раніше був фігурантом розслідування, пов'язаного з домаганнями, про що Джонсону було відомо при призначенні його на урядову посаду.

За два дні кількість офіційних осіб, які залишили уряд та апарат партії в парламенті, склала близько 50. Зокрема, в четвер про відставку оголосила міністерка освіти Мішель Доунлан, яку Джонсон призначив на посаду 5 липня. Вона замінила Надхіма Захаві, який став новим міністром фінансів. Сам Захаві в четвер також закликав Джонсона подати у відставку. Кількість звільнень паралізує роботу уряду, зауважує агенція Reuters.

Це вже не перша, але найгучніша криза за три роки перебування Джонсона на посаді прем'єра. Місяць тому британські депутати-консерватори голосували щодо винесення вотуму недовіри Джонсону через так званий "патігейт" - серію вечірок на Даунінг-стріт у розпал локдауну, запровадженого через пандемію коронавірусу в 2020 році. Тоді парламентарям не вистачило голосів, що дало прем'єру "імунітет" на рік. Утім на тлі нинішньої ситуації це правило збиралися змінити, щоби знову винести питання про недовіру Джонсону на голосування.

Джонсон і його наступник

Після відставки Джонсона кандидатів на посаду лідера Консервативної партії спершу може бути багато, адже їх мають підтримати всього два інших консерватори. Далі триватиме кілька раундів таємного голосування за всіх претендентів, аж поки серед них не залишаться два лідери голосування. За них партійці віддаватимуть голоси поштою. Лідер партії з більшістю у нижній палаті парламенту де-факто є прем'єр-міністром. Він не зобов'язаний, але може оголосити позачергові вибори.

Тривалість обрання нового лідера залежить від кількості кандидатів. Обрання Терези Мей в 2016 році зайняло всього три тижні, Джонсона у 2019 - два місяці. Водночас 21 липня британський парламент має піти на "канікули" на шість тижнів.

До обрання прем'єром Великобританії у 2019 році Джонсон протягом восьми років працював мером Лондона, а у 2016-2018 роках очолював міністерство закордонних справ в уряді Мей. За його прем'єрства 31 січня 2020 року Великобританія офіційно вийшла з Європейського Союзу після 47 років членства. Одними з головних викликів для його уряду стала пандемія коронавірусу, а також повномасштабна війна Росії проти України, в якій Джонсон зайняв рішучу позицію щодо підтримки Києва.

Подаючи у відставку, Джонсон заявив, що "надзвичайно гордий досягненнями свого уряду". "Дозвольте мені сказати зараз українцям: я знаю, що ми в Сполученому королівстві будемо підтримувати вашу боротьбу за свободу стільки, скільки буде потрібно", - наголосив він. За даними ЗМІ, після оголошення про відставку, Джонсон збирався зателефонувати в четвер президентові України Володимиру Зеленському.