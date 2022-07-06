 У Великобританії два міністри пішли у відставку на тлі секс-скандалу в партії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.07.2022

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Новини

У Великобританії два міністри пішли у відставку на тлі секс-скандалу в партії

Міністри фінансів та охорони здоров'я заявили, що не можуть продовжувати роботу в уряді Бориса Джонсона з етичних міркувань.

Саджид Джавід, Борис Джонсон і Ріші Сунак (фото з архіву)

Саджид Джавід, Борис Джонсон і Ріші Сунак (фото з архіву)

Британські міністри фінансів Ріші Сунак і охорони здоров'я Саджид Джавід подали у відставку ввечері 5 липня, заявивши, що втратили довіру до прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона.

Через кілька годин Джонсон оголосив імена їхніх наступників. Міністр освіти Надхім Захаві стане міністром фінансів. На його місце в міносвіти прийде Мішель Доунлан, яка раніше була державною міністеркою у справах університетів. А міністром охорони здоров'я стане Стівен Барклі, який до цього був керівником апарату Даунінг-стріт.

Секс-скандал у партії торі

Сунак і Джавід подали заяви про звільнення на тлі скандалу, що розгорівся навколо заступника парламентського організатора правлячої Консервативної партії Кріса Пінчера. Минулого тижня в елітному лондонському клубі "Карлтон" він п'яним чіплявся до двох чоловіків. Згодом політик розкаявся у скоєному та подав у відставку.

Пізніше з'ясувалося, що при призначенні Пінчера на керівні партійні та урядові посади Джонсону було відомо, що той уже був фігурантом парламентського розслідування, пов'язаного з домаганнями.

"Суспільство по праву очікує від уряду, що він здійснюватиме свою роботу ретельно, компетентно та серйозно. Я розумію, що це може бути моєю останньою міністерською посадою, але вважаю, що за ці стандарти варто боротися", - написав Сунак у Twitter. Джавід у повідомленні про звільнення з посади також різко розкритикував Джонсона в Twitter: "Консерватори вважаються розважливими і здатними приймати важливі рішення, керуючись усталеними цінностями. Ми не завжди користувалися популярністю, але завжди діяли компетентно в національних інтересах. На жаль, в обставинах, що склалися, громадськість дійшла висновку, що сьогодні це не так. Шкода, але мені очевидно, що під вашим керівництвом ця ситуація не зміниться - і тому ви втратили мою довіру".

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Відставки інших політиків із Консервативної партії

Після відставки міністрів фінансів і охорони здоров'я зі своїх постів вирішили піти ще кілька представників Консервативної партії. Зокрема, як пише The Guardian, ідеться про заступника голови Консервативної партії в справах молоді Біме Афоламі, парламентського секретаря в міністерстві юстиції Алекса Чока, торгового представника Великобританії в Марокко Ендрю Маррісоні, політиків Сакібе Бгатті та Джонатана Гулліса.

Консерватори, які пішли у відставку, закликали Джонсона наслідувати їхній приклад і скласти з себе повноваження глави уряду.

Місяць тому британські депутати-консерватори голосували щодо винесення вотуму недовіри Джонсону через так званий "патігейт" -  серію вечірок на Даунінг-стріт у розпал ковідного локдауну у 2020 році. Тоді Джонсону вдалося зберегти посаду.

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Глава МОЗ Великобританії заразився коронавірусом

Саджид Джавід має щеплення від COVID-19. Напередодні Великобританія опинилась у світових лідерах за кількістю заражень коронавірусом протягом доби і зафіксувала добовий приріст у 54,7 тисячі випадків.  

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