Депутати не змогли висловити вотум недовіри Борису Джонсону

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Британському прем'єру Борису Джонсону не висловили вотум недовіри в парламенті. Проти висловилися 211, за - 148 депутатів-консерваторів.
Прем'єр-міністру Великобританії Борису Джонсону не було винесено вотум недовіри його однопартійцями, депутатами британського парламенту від Консервативної партії. Про це свідчать результати голосування, що відбулося ввечері у понеділок, 6 червня. Проти процедури висловилися 211 депутатів, за - 148.
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Голосування було призначено після того, як мінімум 54 депутати-консерватори (15 відсотків від складу фракції) надіслали листи про недовіру Джонсону серу Грему Бреді - голові "комітету 1922", впливової парламентської групи у складі Консервативної партії.
Щоб Джонсон пішов у відставку, за винесення йому вотуму недовіри мали висловитися щонайменше 180 його однопартійців - більшість членів фракції.
Невдоволення соратників по партії викликала участь Бориса Джонсона у кількох вечірках, які проводились у резиденції прем'єр-міністра на Даунінг-стріт у 2020-2021 роках під час суворого локдауну через пандемію коронавірусу. Раніше сам прем'єр запевняв парламентарів, що карантинніправила не порушував.
Проте доповідь про вечірки, яку підготувала співробітниця апарату британського уряду Сью Грей, включала кілька фото Джонсона з келихом у руках.
У червні 2020 року прем'єр-міністра та його дружину було оштрафовано лондонською поліцією за порушення антиковідних правил під час святкування його дня народження на Даунінг-стріт.
Сам Джонсон раніше казав, що йти зі своєї посади не має наміру, а голосування з вотуму недовіри - "шанс покласти край багатомісячним пересудам, дозволити уряду підвести межу під цією історією і рухатися далі".