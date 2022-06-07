Депутати не змогли висловити вотум недовіри Борису Джонсону

Прем'єр-міністру Великобританії Борису Джонсону не було винесено вотум недовіри його однопартійцями, депутатами британського парламенту від Консервативної партії. Про це свідчать результати голосування, що відбулося ввечері у понеділок, 6 червня. Проти процедури висловилися 211 депутатів, за - 148.

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Голосування було призначено після того, як мінімум 54 депутати-консерватори (15 відсотків від складу фракції) надіслали листи про недовіру Джонсону серу Грему Бреді - голові "комітету 1922", впливової парламентської групи у складі Консервативної партії.

Щоб Джонсон пішов у відставку, за винесення йому вотуму недовіри мали висловитися щонайменше 180 його однопартійців - більшість членів фракції.

Скандал через вечірки на Даунінг-стріт у період пандемії

Невдоволення соратників по партії викликала участь Бориса Джонсона у кількох вечірках, які проводились у резиденції прем'єр-міністра на Даунінг-стріт у 2020-2021 роках під час суворого локдауну через пандемію коронавірусу. Раніше сам прем'єр запевняв парламентарів, що карантинніправила не порушував.

Проте доповідь про вечірки, яку підготувала ​​співробітниця апарату британського уряду Сью Грей, включала кілька фото Джонсона з келихом у руках.

У червні 2020 року прем'єр-міністра та його дружину було оштрафовано лондонською поліцією за порушення антиковідних правил під час святкування його дня народження на Даунінг-стріт.

Сам Джонсон раніше казав, що йти зі своєї посади не має наміру, а голосування з вотуму недовіри - "шанс покласти край багатомісячним пересудам, дозволити уряду підвести межу під цією історією і рухатися далі".