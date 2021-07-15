Глава МОЗ Великобританії заразився коронавірусом

Міністр охорони здоров'я Великобританії Саджид Джавід отримав позитивний результат ПЦР-тесту на коронавірус. Про це британський міністр повідомив у неділю, 18 липня, у Twitter.

Раніше Джавід інформував, що він щеплений від COVID-19, а нинішній пепребіг хвороби у нього легкий.

Як повідомляє Sky News, cимптоми у Джавіда проявилися через три дні після відвідання будинку для літніх людей на півдні Лондона.

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Британські ЗМІ також зазначають, що Джавід у п'ятницю зустрічався з прем'єр-міністром Борисом Джонсоном.

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Між тим 17 липня Лондон повідомив про 54,7 тисячі випадків зараження коронавірусом та 41 летальний випадок протягом доби. У цей день Великобританія встановила світовий рекорд за добовим приростом заражень - за нею слідували Індонезія з 51,9 тисячі та Індія з 41,3 тисячі інфікованих за добу, повідомляється на сайті Worldimeter.