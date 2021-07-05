В Англії з 19 липня скасують майже всі COVID-обмеження

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон підтвердив, що з 19 липня в Англії спливе чинність майже всіх обмежень, запроваджених через пандемію COVID-19. Джонсон повідомив про це в понеділок, 12 липня.

Глава уряду нагадав, що пандемія не скінчилася. Він закликав людей бути обережними, вакцинуватися від коронавірусу і уточнив, що одразу повернутися до нормального життя не вийде.

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Джонсон закликав і надалі носити маски у громадському транспорті та під час масових зібрань. Він звернувся до власників розважальних закладів із проханням перевіряти в гостей сертифікати про вакцинацію від коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що в Англії скасують обов'язковий масковий режим, правила дотримання мінімальної дистанції й вимоги щодо роботи з дому. Паби не зобов'язуватимуть обслуговувати клієнтів тільки за столиками, а на великих заходах на стадіонах не буде обмежень щодо кількості глядачів.

У Британії знову шириться коронавірус

Останнім часом у Великобританії знову стрімко шириться коронавірус. Минулого й цього тижня у Сполученому Королівстві фіксували понад 20 і 30 тисяч нових інфікувань за добу. При цьому показник летальності від коронавірусу низький. Приміром, 11 липня у країні померли від наслідків COVID-19 26 пацієнтів. Уряд пояснює це тим, що люди вакцинуються.

Понад 87 відсотків дорослих мешканців Великобританії отримали щонайменше одну дозу вакцини. 66 відсотків повністю щеплені від коронавірусу.

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