Джонсон пообіцяв скасування з 19 липня усіх протиепідемічних заходів у Англії

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон підтвердив, що 19 липня на території Англії має завершитися дія всіх обмежень і заходів, запроваджених через пандемію COVID-19. Про це Джонсон повідомив у понеділок, 5 липня. За словами голови британського уряду, в Англії скасують зокрема обов'язковий масковий режим, правила дотримання мінімальної дистанції й вимоги щодо роботи з дому.

Читайте також: COVID-19: у Великобританії подовжили карантинні обмеження

Крім того, паби більше не зобов'язуватимуть обслуговувати клієнтів тільки за столиками, а на великих заходах на стадіонах і аренах більше не буде обмежень щодо допустимої кількості глядачів, додав британський прем'єр. Джонсон зазначив, що остаточне рішення щодо скасування обмежень ухвалять після додаткового розгляду даних про пандемію, запланованого на 12 липня.

Подальше поширення дельта-варіанту й хвиля критики

Останнім часом у Великобританії фіксується стрімке поширення дельта-варіанту коронавірусу. Цей факт згадав і Джонсон. "Ця пандемія ще не завершилася", - зазначив британський прем'єр, цитує інформагенція dpa. Число нових випадків інфікування швидко зростає, і він очікує, що вже незабаром буде досягнуто показника в 50 тисяч заражень на день, зауважив Джонсон. Але вакцинація значно послабила зв'язок між новими зараженнями та випадками смертей і госпіталізації, додав він. "Якщо нам не вдасться знову відкрити суспільство в найближчі тижні, (...) коли тоді ми зможемо повернутися до нормального життя?" - запитав Джонсон. Він вказав на добрі передумови для цього, пов'язані насамперед з теплою погодою та шкільними канікулами.

Читайте також: У Лондоні відбулася кількатисячна демонстрація проти коронавірусних обмежень

Намір скасувати всі обмеження в Англії вже викликав шквал критики. Вчені, профспілки та опозиція вимагають зберегти норму щодо обов'язкового носіння масок як найпростішого засобу захисту від вірусу. Мер Лондона Садік Хан також підтримав вимоги щодо збереження маскового режиму з огляду на можливі наслідки для міського й регіонального транспорту. За результатами опитування, проведеного соціологічним інститутом Yougov, трохи більше двох третин опитаних висловилися за збереження обов'язкового носіння масок у громадському транспорті, а також в магазинах.

Тим часом авіакомпанії Ryanair і Easyjet вже оголосили, що в їхніх літаках норма щодо носіння масок залишатиметься чинною для всіх рейсів - незалежно від правил, які діють у пунктах вильоту чи призначення.

Політика у сфері охорони здоров'я в Сполученому Королівстві перебуває в компетенції регіональних урядів. Джонсон відповідає за більшу частину країни - Англію, що не має власного уряду. Шотландія, Уельс і Північна Ірландія натомість самі ухвалюють рішення про обмеження й терміни завершення їхньої дії. Глава уряду Уельсу Марк Дрейкфорд вже дав зрозуміти, що не піде на пом'якшення обмежень.