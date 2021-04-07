Прем'єр Великобританії Борис Джонсон "таємно" одружився

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон і його наречена Керрі Саймондс повінчалися у Вестмінстерському соборі в Лондоні, підтвердив представник канцелярії прем'єра в неділю, 30 травня.
За його словами, церемонія вінчання відбулася напередодні вдень "у вузькому колі". Своє весілля молодята відсвяткують з сім'єю і друзями наступного літа. Через коронавірусні обмеження зараз у Великоританії на весіллях можуть бути макимально 30 людей.
Раніше про "таємне" вінчання Джонсона і Саймондс повідомили британські таблоїди The Sun і Mail On Sunday. Це стало сюрпризом, оскільки The Sun тільки кілька днів тому повідомляла, що церемонія одруження запланована на літо наступного року.
Багатодітний батько Борис Джонсон
56-річний Борис Джонсон і 33-річна активістка-еколог Керрі Саймондс заручилися в лютому 2020 року. У квітні того ж року у них народився син Вілфред Лорі Ніколас.
Для Джонсона це третій шлюб, а для Саймондс - перший. Крім Вілфреда, у Джонсона ще є п'ятеро дітей, у тому числі четверо - від шлюбу з другою дружиною Мариною Вілер. Ще одна дитина народилася у Джонсона в 2009 році після позашлюбного зв'язку.
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Коронавірус: як перехворіли лідери країн світу
Володимир Зеленський
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Коронавірус: як перехворіли лідери країн світу
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Коронавірус: як перехворіли лідери країн світу
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Коронавірус: як перехворіли лідери країн світу
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Коронавірус: як перехворіли лідери країн світу
Борис Джонсон
Британський прем'єр Борис Джонсон навесні зліг зі "стійкими симптомами" коронавірусу - кашлем та підвищеною температурою тіла. Стан здоров'я 55-річного політика різко погіршився, лікарі наполягли на госпіталізації у відділі реанімації та інтенсивної терапії лікарні Сент-Томас, де він пробув три доби. За кілька днів Джонсона перевели до звичайної палати.
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Коронавірус: як перехворіли лідери країн світу
Олександр Лукашенко
Правитель Білорусі Олександр Лукашенко, який нині перебуває під санкціями ЄС, також довгий час применшував загрозу COVID-19 і називав її "психозом". Лукашенко пропонував лікуватися горілкою, процедурами у лазні та грою у хокей. Та наприкінці липня він повідомив, що безсимптомно і "на ногах" переніс інфекцію.
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Коронавірус: як перехворіли лідери країн світу
Жанін Аньєс
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Коронавірус: як перехворіли лідери країн світу
Хуан Орландо Хернандез
Президент Гондурасу Хуан Орландо Хернандез улітку пройшов курс лікування у військовому шпиталі після зараження коронавірусом. За повідомленнями, він отримував ліки внутрішньовенно. У його дружини та двох помічників також підтвердили COVID-19.
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Коронавірус: як перехворіли лідери країн світу
Алехандро Джамматтеї
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Автор: Дмитро Каневський, Ребекка Штауденмаєр
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Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона
Усупереч власним очікуванням
"Мої шанси стати прем'єр-міністром настільки ж високі, як і шанси знайти Елвіса (Преслі) на Марсі, або ж шанси того, що після реінкарнації я стану оливкою", - казав колись 55-річний Джонсон. 23 липня 2019 року він став головою Консервативної партії, перемігши свого опонента, голову МЗС Джеремі Ханта, і стане новим прем’єром Сполученого Королівства на зміну Терезі Мей.
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Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона
Екстравагантний керівник уряду
Колишній мер Лондона і один із головних прихильників Brexit Борис Джонсон "без 5 хвилин" - голова уряду Великобританії. Джонсону доведеться вести переговори з лідерами країн з усього світу. Вибудувати відносини з деякими із них буде непросто через різкі і неоднозначні висловлювання, які в минулому зробив Джонсон. Кого він встиг образити?
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Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона
Порівняння ЄС з Гітлером
Перед референдумом щодо Brexit Борис Джонсон не раз критикував ЄС і його лідерів. Зокрема в інтерв'ю The Sunday Telegraph він порівняв ЄС із Адольфом Гітлером: "ЄС намагається створити наддержаву. Наполеон, Гітлер та інші хотіли зробити щось подібне, але погано закінчили". З цією "наддержавою" Джонсону зараз доведеться найчастіше мати справу через Brexit, який лишає йому у спадок Тереза Мей.
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Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона
"Напівкенійській" президент і "садистка-санітарка"
Не всі знають, що Джонсон народився у Нью-Йорку. З лідерами США у нього відносини амбівалентні. Барака Обаму він назвав "напівкенійськім президентом", Гілларі Клінтон "схожа на садистку-санітарку в психіатричній лікарні". Трампа він би запросив до Лондона, але не хоче ризикувати самими лондонцями. Між тим, Трамп вже привітав Джонсона у Twitter. Він буде "чудовим прем’єром", написав Трамп.
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Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона
Тиран, який допомагає знищити ІД
Дісталося від екс-мера Лондона і Володимирові Путіну. "Путін - досить жорсткий тиран і маніпулятор, причетний до окупації окремих районів України і знищення літака рейсу MH17 Malaysia Airlines у Донецькій області". Крім того, Джонсон порівняв Путіна...
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Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона
Ельф із "Гаррі Поттера"
...із домашнім Ельфом Доббі з серії фільмів про Гаррі Поттера.
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Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона
Країна канібалів
У 2006 році Борис Джонсон примудрився образити цілу країну. Він написав у своїй колонці в газеті, що Консервативна партія Великобританії призвичаїлася до "канібалістичних оргій і вбивств вождів у стилі Папуа Нової Гвінеї". На фото - вулкан Улавун на острові Нова Британія, що належить до Папуа Нової Гвінеї.
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Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона
Ліверпуль і "статус жертви"
Ображені на Джонсона і жителі англійського портового Ліверпуля. В одній зі своїх статей він заявив, що ліверпульці "насолоджуються статусом жертви" через страту в Іраку жителя цього міста Кена Біглі у 2004 році. Партія консерваторів відправила Бориса Джонсона вибачатися перед усім містом.
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Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона
Порівняв мусульманських жінок у бурці з поштовою скринькою і...
...відмовився вибачатися після того, як його звинуватили в ісламофобії. Скандал розгорівся у серпні 2018 року, коли Джонсон у газетній колонці The Telegraph написав: "абсолютно безглуздо, що людям доводиться виходити на вулицю в одязі, який найбільше нагадує поштові скриньки". Разом з тим, він виступив проти тотальної заборони бурки у Данії. Але скандал це не зупинило. На фото - протест мусульман.
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Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона
Чи змінить Джонсон імідж заради прем'єрства?
А таким бачить Бориса Джонсона карикатурист Сергій Йолкін. От тільки зачіску йому варто було б підправити, вважає митець.
Автор: Дмитро Каневський, Микита Баталов, Азад Сафаров