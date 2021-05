Прем'єр Великобританії Борис Джонсон "таємно" одружився

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон і його наречена Керрі Саймондс повінчалися у Вестмінстерському соборі в Лондоні, підтвердив представник канцелярії прем'єра в неділю, 30 травня.

За його словами, церемонія вінчання відбулася напередодні вдень "у вузькому колі". Своє весілля молодята відсвяткують з сім'єю і друзями наступного літа. Через коронавірусні обмеження зараз у Великоританії на весіллях можуть бути макимально 30 людей.

Раніше про "таємне" вінчання Джонсона і Саймондс повідомили британські таблоїди The Sun і Mail On Sunday. Це стало сюрпризом, оскільки The Sun тільки кілька днів тому повідомляла, що церемонія одруження запланована на літо наступного року.

Багатодітний батько Борис Джонсон

56-річний Борис Джонсон і 33-річна активістка-еколог Керрі Саймондс заручилися в лютому 2020 року. У квітні того ж року у них народився син Вілфред Лорі Ніколас.

Для Джонсона це третій шлюб, а для Саймондс - перший. Крім Вілфреда, у Джонсона ще є п'ятеро дітей, у тому числі четверо - від шлюбу з другою дружиною Мариною Вілер. Ще одна дитина народилася у Джонсона в 2009 році після позашлюбного зв'язку.

Коронавірус: як перехворіли лідери країн світу Володимир Зеленський Коронавірус не оминув президента України Володимира Зеленського. Спочатку повідомлялося, що він лікується вдома, але згодом з'ясувалося, що президент перебуває у лікарні "Феофанія", де йому було надано окреме приміщення, обладнане усім необхідним для проведення відеоконференцій, і спецзв'язком. З палати лікарні він записував відеоблоги, й запевняв, що почуваєтсья добре.

Коронавірус: як перехворіли лідери країн світу Анджей Дуда Коронавірус у жовтні підхопив і польський президент Аджей Дуда. Його прессекретар повідомив, що президент "почувається добре". Про режим лікування президента Польщі відомо було небагато, окрім того, що він перебував на ізоляції. Прессекретар президента згодом зазначив, що Дуда після закінчення 10-денного періоду ізоляції і двох негативних тестів може повернутися до роботи.

Коронавірус: як перехворіли лідери країн світу Дональд Трамп Коронавірус, або як його називає Трамп, "уханський вірус", заскочив президента США Дональда Трампа посеред виборчої кампанії. Позитивний результат отримала і перша леді Меланія Трамп. Президента США доправили на лікування до військового шпиталю Walter Reed. Вже за чотири дні його виписали. Трамп продовжив лікування у Білому домі. "Почуваюся краще, ніж 20 років тому! "- написав Трамп у Twitter.

Коронавірус: як перехворіли лідери країн світу Жаїр Болсонару Президент Бразилії Жаїр Болсонару, який називав коронавірус "маленьким грипом", теж отримав позитивний результат тесту на COVID-19 улітку. Його критикували за нехтування заходами безпеки. Серед іншого, бразильський президент не дотримувався соціальної дистанції при спілкуванні зі своїми прихильниками. Дружина та сини Болсонару тоді теж отримали позитивні результати тесту на коронавірус.

Коронавірус: як перехворіли лідери країн світу Борис Джонсон Британський прем'єр Борис Джонсон навесні зліг зі "стійкими симптомами" коронавірусу - кашлем та підвищеною температурою тіла. Стан здоров'я 55-річного політика різко погіршився, лікарі наполягли на госпіталізації у відділі реанімації та інтенсивної терапії лікарні Сент-Томас, де він пробув три доби. За кілька днів Джонсона перевели до звичайної палати.

Коронавірус: як перехворіли лідери країн світу Олександр Лукашенко Правитель Білорусі Олександр Лукашенко, який нині перебуває під санкціями ЄС, також довгий час применшував загрозу COVID-19 і називав її "психозом". Лукашенко пропонував лікуватися горілкою, процедурами у лазні та грою у хокей. Та наприкінці липня він повідомив, що безсимптомно і "на ногах" переніс інфекцію.

Коронавірус: як перехворіли лідери країн світу Жанін Аньєс Колишня тимчасова президентка Болівії Жанін Аньєс у липні повідомила про позитивний діагноз. "Почуваюся добре, почуваюся сильною. Продовжу працювати дистанційно із ізоляції та хочу подякувати усім болівійцям, які допомагають нам у цій кризі", - повідомила Аньєс.

Коронавірус: як перехворіли лідери країн світу Хуан Орландо Хернандез Президент Гондурасу Хуан Орландо Хернандез улітку пройшов курс лікування у військовому шпиталі після зараження коронавірусом. За повідомленнями, він отримував ліки внутрішньовенно. У його дружини та двох помічників також підтвердили COVID-19.

Коронавірус: як перехворіли лідери країн світу Алехандро Джамматтеї Президент Гватемали Алехандро Джамматтеї оголосив про те, що отримав позитивний результат тесту на коронавірус в ефірі місцевого радіо, але додав, що мав лише легкі симптоми. 64-річний Джамматтеї до цього мав проблеми зі здоров'ям. Автор: Дмитро Каневський, Ребекка Штауденмаєр