 Батько британського прем′єра Джонсона хоче отримати французьке громадянство | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.12.2020

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Батько британського прем'єра Джонсона хоче отримати французьке громадянство

За словами батька чинного прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, таким чином він зможе зберегти свій "особистий зв'язок" з Європейським Союзом.

Стенлі Джонсон, батько чинного прем'єр-міністра Бориса Джонсона

Стенлі Джонсон, батько чинного прем'єр-міністра Бориса Джонсона

Стенлі Джонсон, батько чинного прем'єр-міністра Бориса Джонсона, на тлі остаточного завершення виходу Великобританії з ЄС (Brexit) висловив намір клопотати про отримання французького громадянства.

За його словами, таким чином він збереже свій "особистий зв'язок" з Європейським Союзом, заявив батько британського прем'єра у четвер, 31 грудня, в інтерв'ю французькій радіостанції RTL.

"Безсумнівно, я назавжди залишуся європейцем", - заявив Стенлі Джонсон, слова якого наводить агенція AFP.

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"Річ не в тому, що я стану французом. Якщо я правильно розумію, я і є француз, - пояснив 80-річний чоловік, говорячи французькою. - Моя мати народилася у Франції, її мати, своєю чергою, була корінною француженкою, і її дід теж", - пояснив він.

Стенлі Джонсон був одним з перших британських чиновників у Брюсселі, членом Європарламенту та Єврокомісії. 

Нагадаємо, Королева Великобританії Єлизавета II у ніч на 31 грудня схвалила закон про ратифікацію угоди щодо подальших відносин Лондона і Брюсселя. Таким чином, укладена минулого тижня угода набула у Сполученому Королівстві чинності.

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Ця угода про торгівлю та співпрацю  обсягом майже 1250 сторінок регулює економічні відносини між Лондоном та Брюсселем з 1 січня 2021 року - після завершення перехідного періоду, пов'язаного з Brexit. Також угода регулює низку інших питань, серед яких риболовля, співпраця у сферах енергетики, транспорту, юстиції та правоохоронних органів. Її ухвалення дозволяє уникнути запровадження мит та мінімізувати втрати, пов'язані з пристосуванням до нових умов.

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Утім, на кордонах в майбутньому здійснюватиметься контроль, зокрема, щодо дотримання встановлених для товарів стандартів. Також зникає можливість вільного переїзду на постійне проживання громадян ЄС та Великобританії.

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    Автор: Дмитро Каневський, Микита Баталов, Азад Сафаров


 

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