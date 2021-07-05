У Великобританії погіршується ситуація з коронавірусом

Органи охорони здоров'я Великобританії зафіксували протягом останніх 24 годин близько 29 тисяч нових випадків зараження коронавірусом. Згідно з поширеним у вівторок, 6 липня, повідомленням британського міністерства охорони здоров'я, цей показник - найвищий з кінця січня.

У Великобританії число інфекцій зростає вже понад місяць. Крім того, дедалі більшого поширення набуває так званий дельта-варіант, попри те, що натепер понад 86 відсотків усіх дорослих отримали щонайменше одну дозу вакцини від коронавірусу.

Погіршення ситуації в Англії

Повідомляється також, що в Англії впродовж останніх тижнів стрімко зросло число школярів, поміщених на карантин. За даними органів охорони здоров'я, за два тижні цей показник зріс більш ніж удвічі, зачепивши сотні тисяч дітей і підлітків. Загалом на карантині перебуває 8,5 відсотка від усього контингенту учнів державних шкіл. Тим часом уряд у Лондоні оголосив, що вимога щодо обов'язкової самоізоляції поширюватиметься тільки на тих учнів, у кого позитивний результат тесту на коронавірус. Міністр освіти Вільямсон заявив, що контакт з інфікованою людиною більше не повинен обов'язково призводити до карантину.

Як повідомлялося, напередодні Борис Джонсон оголосив плани скасувати в Англії з 19 липня більшість коронавірусних обмежень, у тому числі масковий режим, мінімальну дистанцію і вимогу щодо переходу на режим роботи з дому. Також на заходах більше не буде обмежень за кількістю місць. Остаточне рішення про скасування цих обмежень мають ухвалити наступного понеділка. Шотландія, Уельс і Північна Ірландія ухвалюватимуть рішення щодо послаблень чи скасування обмежень самостійно.

Оголошені урядом плани вже викликали різку критику з боку експертів, лікарів, профспілок, опозиції і представників органів місцевої влади.