Чорний тиждень для британського уряду: міністр у справах Brexit іде у відставку

Міністр Великобританії у справах Brexit і головний переговірник з ЄС з відповідних питань Девід Фрост написав заяву на звільнення. Увечері суботи, 18 грудня, Фрост повідомив про свою відставку в листі прем'єр-міністру Великобританії Борису Джонсону. Перед цим у британських ЗМІ з'явилися повідомлення про плани Фроста піти у відставку в січні 2022 року. Вони і спонукали міністра написати листа прем'єру та піти у відставку вже зараз, зазначив Фрост.

Розбіжності з Борисом Джонсоном

Головною причиною відставки Фроста, ймовірно, стала його незгода з політикою нинішнього уряду, зокрема, щодо посилення карантинних обмежень через COVID-19, підвищення податків, а також засади екологічної політики. У листі до Джонсона він згадав про свої "побоювання щодо поточного напряму руху" країни. "Я сподіваюся, що ми рухатимемося якнайшвидше туди, куди нам потрібно: до менш жорстко регульованої, з низькими податками, підприємницької економіки, яка перебуває на передньому краї сучасної науки та економічних змін", - наголосив Фрост.

Натомість Джонсон наголосив, що дуже шкодує про рішення міністра і що Фрост може пишатися своєю історичною службою в уряді. ЗМІ повідомили, що прем'єр начебто переконав Фроста допрацювати на посаді до кінця поточного року.

Відставка Девіда Фроста, якого вважали близьким соратником Бориса Джонсона, відбувається на тлі критики на адресу правлячої Консервативної партії на чолі з Джонсоном. Так, минулого тижня партія зазнала нищівної поразки на довиборах в окрузі Північний Шропшир, який є оплотом консерваторів. Крім того, партія перебуває в центрі скандалу навколо партійних внесків та звинувачень у порушеннях членами уряду встановлених у країні карантинних правил.

Скрутна ситуація з коронавірусом

Напередодні у Великобританії посилили карантинні обмеження через стрімке поширення варіанта коронавірусу омікрон. Зокрема, відвідування клубів та масових заходів дозволено лише щепленим від коронавірусу, а також тим, хто нещодавно одужав чи має негативний результат актуального тесту на коронавірус. При цьому обмеження у Великобританії залишаються суттєво слабшими, ніж у решті західноєвропейських країн.

Раніше у Великобританії повідомили про першу смерть через інфікування омікроном. Останніми днями країна реєструвала рекорди нових випадків зараження коронавірусом. Так, 17 грудня там повідомили про понад 93 тисячі нових хворих за добу.