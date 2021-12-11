 COVID-19: омікрон-варіант стрімко поширюється у Великобританії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.12.2021

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Новини

COVID-19: омікрон-варіант стрімко поширюється у Великобританії

Вже до середини грудня новий омікрон-варіант коронавірусу буде домінувати у Великобританії, припускають фахівці.

Омікрон більш заразний, ніж попередні варіанти вірусу

Омікрон більш заразний, ніж попередні варіанти вірусу

Новий омікрон-варіант коронавірусу стрімко шириться Великобританією та ймовірно стане домінантним вже до середини грудня. Про це повідомило у п'ятницю, 10 грудня, Агентство безпеки охорони здоров'я Великобританії, пише агенція AP.

Бустерна доза підвищує захист 

Перші результати досліджень підтверджують, що омікрон-варіант коронавірусу є більш заразним. За попередніми даними, вакцини AstraZeneca і BioNtech/Pfizer менш ефективно запобігають захворюванню на COVID-19 з симптомами у разі інфікування омікрон-варіантом, якщо порівнювати з дельта-варіантом. Водночас, як ідеться у повідомленні, їхня ефективність зростає до 70-75 відсотків після щеплення третьою бустерною дозою. "Ми закликаємо всіх, хто може отримати додаткове щеплення, зробити це", - сказала на брифінгу виконавча директорка агентства Дженні Харріс.

10 грудня у Великобританії було підтверджено 1265 випадків інфікування омікрон-варіантом коронавірусу, повідомляє агентство AFP. Для порівняння, станом на 8 грудня у Великобританії було зафіксовано 568 підтверджених випадків або підозр інфікування омікроном. Уперше його зафіксували там два тижні тому. Якщо нинішня тенденція збережеться, то до кінця грудня кількість випадків зараження омікрон-варіантом серед британців перевищить показник у мільйон, припускають фахівці відомства.

Раніше цього тижня прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон оголосив про нові обмежувальні заходи, спрямовані на боротьбу з пандемією. Ідеться про носіння масок у музеях, театрах і кінотеатрах, починаючи з п'ятниці, а також про рекомендацію працювати вдома у разі можливості з наступного понеділка. 
      

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