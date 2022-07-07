Генпрокурорка Великобританії вимагає відставки Бориса Джонсона

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон зазнає дедалі більшого тиску з боку однопартійців-консерваторів, які вимагають, щоби він пішов у відставку. Тепер до них приєдналася і генеральна прокурорка Суелла Браверман.

Джонсон має піти у відставку, заявила вона ввечері 6 липня в ефірі телеканалу ITV. Браверман також оголосила, що готова висунути свою кандидатуру на пост глави уряду в разі відставки Джонсона. Раніше вона вважалася його прибічницею.

Сам Джонсон відкидає заклики залишити посаду. "Я не збираюся йти у відставку, і останнє, що потрібне цій країні, відверто кажучи, це вибори", - каже він.

На тлі закликів до звільнення прем'єр позбавив посади міністра житлово-комунального господарства, громад та місцевого самоврядування Великобританії Майкла Гоува, котрий вважався впливовим політиком в уряді та прибічником Джонсона. "Прем'єр-міністр перебуває у чудовому настрої та продовжуватиме боротьбу", - сказав близький соратник Джонсона Джеймс Дадрідж в інтерв'ю Sky News.

Чотири десятки звільнень у команді Джонсона

Джонсон переживає найбільшу кризу за три роки свого перебування на посаді прем'єра.

Першими про відставку оголосили 6 липня міністри фінансів Ріші Сунак і охорони здоров'я Саджід Джавід. Це відбулося на тлі секс-скандалу в британській Консервативній партії. Він розгорівся навколо заступника парламентського організатора партії Кріса Пінчера. Згодом з'ясувалося, що при призначенні Пінчера прем'єру було відомо, що той вже був фігурантом парламентського розслідування, пов'язаного з домаганнями.

Наразі кількість офіційних осіб, які залишили уряд та апарат партії в парламенті, зросла майже до 40. Останнім увечері 6 липня подав у відставку міністр у справах Вельсу Саймон Гарт.

Місяць тому британські депутати-консерватори вже голосували щодо винесення вотуму недовіри Джонсону через так званий "патігейт" - серію вечірок на Даунінг-стріт у розпал ковідного локдауну в 2020 році. Тоді парламентарям не вистачило голосів, що дало прем'єру "імунітет" на рік.

Утім на тлі нинішньої ситуації це правило можуть змінити та знову винести питання про вотум недовіри Джонсону на голосування. За даними агентства Reuters, на засіданні 6 липня члени парламентської групи в складі Консервативної партії вирішили обговорити можливі зміни правил ініціювання вотумів недовіри після того, як 11 липня переоберуть свого голову.