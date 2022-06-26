Загроза Росії та виклик Китаю: головне у новій стратегічній концепції НАТО

Приблизно раз на десять років НАТО ухвалює за важливістю для себе другий після Північноатлантичного договору документ - стратегічну концепцію. У ній Альянс оцінює, в якому безпековому становищі він перебуває та як у ньому діяти. Нову концепцію ухвалили на саміті НАТО у Мадриді 29 червня.

Хоча попередню концепцію затвердили географічно неподалік - у Лісабоні, - відмінності між документами разючі. У 2010 році в Альянсі могли впевнено сказати, що Євроатлантичний регіон перебуває у мирі, а "загроза конвенційного нападу на територію НАТО низька". У новій концепції констатується відсутність миру та вказується, що можливість атаки на держави Альянсу не можна применшувати.

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"Агресивна війна Російської Федерації проти України розтрощила мир та серйозно змінила наше безпекове середовище. Її жорстоке та незаконне вторгнення, повторювані порушення міжнародного гуманітарного права та жахливі атаки та звірства спричинили невимовні страждання та руйнування", - зазначається у новій стратегічній концепції.

Стратегічна концепція підтвердила відкриті двері НАТО для України

Україні у документі увага також приділяється. "Сильна, незалежна Україна є життєво важливою для стабільності Євроатлантичного регіону", - наголошується у преамбулі. І під кінець концепції ідеться, що НАТО продовжить розвивати партнерства з Україною, Грузією та Боснією і Герцеговиною "для просування наших спільних інтересів Євроатлантичного миру, стабільності та безпеки".

У документі підтвердили рішення саміту Альянсу в Бухаресті у 2008 році. Тоді лідери країн Альянсу пообіцяли, що Україна та Грузія "стануть членами НАТО". Щоправда, у нинішній стратегічній концепції це формулювання хоча й підтверджується, але не повторюється - згадка про членство у ньому відсутня.

Росія - найбільша загроза для НАТО

Головні зміни у новій концепції стосуються Росії. У 2010 році у НАТО висловлювали прагнення до "справжнього стратегічного партнерства" з РФ, хоча й вказували на проблеми у відносинах. Тепер же вердикт однозначний: "Російська Федерація є найбільш значущою та прямою загрозою безпеці держав-членів НАТО, а також миру та стабільності у Євроатлантичному регіоні. Вона намагається встановлювати сфери впливу та прямого контролю за допомогою примусу, підривної діяльності, агресії та анексії".

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"У світлі цієї ворожої політики та дій (Росії. - Ред.), ми не можемо вважати РФ нашим партнером. Однак ми й далі маємо намір тримати відкритими канали зв'язку з Москвою, аби управляти та пом'якшувати ризики, запобігати ескалації та посилювати прозорість", - зазначається у концепції.

У ній наголошується, що "НАТО не шукає конфронтації" з РФ та не становить загрози для неї. В Альянсі пообіцяли посилювати оборону та стримування. І додали, що будь-яка зміна у відносинах з Росією залежить від самої Москви - якщо вона припинить "свою агресивну поведінку" та цілковито слідуватиме міжнародному праву. Другою загрозою безпеці НАТО названо тероризм.

Китай - не загроза, але й не партнер НАТО

Якщо визнання Росією головною загрозою було очікуваним, то найбільшим невідомим перед ухваленням нової концепції було те, як у ній представлять Китай. У лісабонському документі Піднебесну не згадували взагалі. Тепер їй приділяють значну увагу, хоча країни НАТО поділяють дещо різні погляди на КНР.

І тому в концепції ідеться про виклики: "Заявлені амбіції Китайської Народної Республіки та її політика примусу кидає виклик нашим інтересам, безпеці та цінностям. КНР застосовує широкий набір політичних, економічних та військових інструментів, аби посилити свій глобальний вплив і демонструвати силу, уникаючи ясності щодо своєї стратегії, намірів і нарощування військ". Одним з таких викликів називають намагання Пекіна взяти під контроль ключові технологічні та промислові сектори, критичну інфраструктуру та стратегічні ресурси.

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І все ж у Альянсі зазначають, що залишаються відкритими до "конструктивної взаємодії" з КНР. Примітно, що у концепції Китай не називають партнером - і тут видно вплив позиції США, які розглядають КНР своїм головним супротивником.

У концепції шкодують, що між КНР і Росією поглиблюється стратегічне партнерство. А їхні спроби підірвати міжнародний порядок, який засновується на правилах, суперечить цінностям і інтересам НАТО.

У НАТО обіцяють посилити свою готовність і стійкість до викликів з боку Китаю, а також мають намір "захищатися від тактики примусу КНР та її зусиль розділити Альянс".