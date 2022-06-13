Голова Нацполіції: 1200 тіл загиблих українців ще не ідентифіковані

Не менше 1200 тіл українців, знайдених у братських могилах, ще залишаються не ідентифікованими, повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко у інтерв'ю агенції "Інтерфакс-Україна", частково опубліковане в понеділок, 13 червня.

Голова Нацполіції вказав на тривалість та складність процесу ексгумації. "На сьогодні не ідентифіковано близько 1200 тіл загиблих. Це тривалий процес, достатньо кропіткий, тому що дуже багато тіл у стані гнильного розпаду. У тих родичів, які зверталися до нас на гарячу лінію, відбираємо ДНК, потім профілі цих родичів порівнюємо з профілями загиблих, які були поховані, розстріляні, яких не змогли впізнати. Родичі мають бути лише прямі - батько-мати-рідні діти", - зазначив Клименко.

Провадження через загибель понад 12 тисяч людей

"По Україні ми відкрили відповідні кримінальні провадження щодо загибелі понад 12 тисяч людей, які були знайдені, зокрема, в братських могилах", - розповів Клименко.

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Лише на території Київської області загинуло понад 1500 цивільних, повідав посадовець. "У Бучі, Ірпені, Гостомелі, Бородянці була маса вбитих людей, які лежали прямо на вулицях - снайпери розстрілювали їх із танків, із бронетранспортерів, незважаючи на білі пов'язки, які російські військові змушували людей носити", - сказав голова Нацполіції. Клименко додав, що велику кількість людей було знайдено загиблими у своїх будинках і квартирах.

Щодо братських могил поки що рано називати конкретні цифри, оскільки щотижня правоохоронці знаходять декілька тіл. "У Бучі в одній такій могилі було поховано 116 людей, були поховання менші - по 5-7 осіб. Жителі збирали тіла загиблих та ховали у парках", - додав він.

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За словами голови Нацполіції, загалом приблизно 75 відсотки загиблих - це чоловіки, близько двох відсотків - діти, решта - жінки. "Це цивільне населення, люди не мали жодного стосунку до військових або правоохоронних структур", - зазначив Клименко.

Повний текст інтерв'ю агенція обіцяє опублікувати згодом.