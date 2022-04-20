Низка міністрів фінансів покинула зустріч G20 у знак протесту проти Росії

Міністри фінансів низки західних країн покинули засідання Великої двадцятки (G20) у Вашингтоні 20 квітня в знак протесту проти військового вторгнення Росії в Україну.

Під час виступу російських представників із зали вийшла міністерка фінансів США Джанет Єллен. За нею пішли представники Великобританії, Франції, Канади та інших країн, зокрема й України, яку запросили на зустріч. Багато учасників зустрічі, які були присутні дистанційно, вимкнули свої відеокамери.

Мінфін Канади: Дії РФ загрожують світовій економіці

Міністерка фінансів Канади Христя Фріланд розмістила в Twitter фотографію посадовців, які бойкотували російську делегацію, заявивши: "Демократії світу не будуть стояти осторонь, спостерігаючи за російською агресію та воєнними злочинами". За її словами, весняна сесія Міжнародного валютного фонду (МВФ) і Світового банку, в рамках якої пройшло засідання G20, присвячена підтримці світової економіки, а оскільки "незаконне вторгнення Росії в Україну є серйозною загрозою для глобальної економіки, Росія не повинна брати участь у цих зустрічах".

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На зустрічі у Вашингтоні був особисто був присутній заступник міністра фінансів Росії Тимур Максимов, у той час як сам міністр Антон Силуанов і голова Центрального банку РФ Ельвіра Набіулліна приєдналися онлайн. У заяві за підсумками засідання російський мінфін не згадав про бойкот. У ній йдеться, що Силуанов "закликав партнерів уникати політизації діалогу та наголосив, що "двадцятка" завжди була і залишається насамперед економічним форматом".

Сполучені Штати - за виключення Росії з G20

Президент США Джо Байден неодноразово заявляв, що виступає за виключення Росії з Великої двадцятки. За його словами, остаточне рішення залежить від чинної голови організації - Індонезії, а також інших членів G20, зокрема Китаю. Байден вважає, що до складу організації необхідно запросити Україну, якщо Москву не виключать з неї.

Велика двадцятка існує з 1999 року. До її складу входять: Євросоюз, США, Китай, Японія, Німеччина, Франція, Бразилія, Великобританія, Італія, Росія, Канада, Індія, Австралія, Мексика, Південна Корея, Індонезія, Туреччина, Саудівська Аравія, Аргентина, Південна Африка.