Путін і Сі Цзіньпін планують приїхати на саміт G20 в Індонезії

На саміт країн Великої двадцятки (G20) на індонезійському острові Балі планують приїхати і президент Росії Володимир Путін, і лідер Китаю Сі Цзіньпін. Про це повідомив президент Індонезії Джоко Відодо в інтерв'ю Bloomberg, оприлюдненому в п'ятницю, 19 серпня.

"Сі Цзіньпін приїде. Президент Путін також сказав мені, що він приїде", - сказав Відодо.

Офіційно Кремль поки що не підтвердив участі Путіна в саміті. Агенції також не вдалося отримати відповідей ні від російської, ні від китайської сторони.

Неоднозначне ставлення до участі Путіна

Раніше на саміт G20 запросили президента України Володимира Зеленського. Участь Путіна в саміті західні країни вважають проблематичною. Вони наполягають, що Росія через війну в Україні має бути політично ізольованою, і ставлять під сумнів свою участь в саміті на Балі, якщо на нього приїде президент РФ.

На сьогоднішню новину вже відреагували обидва кандидати в прем'єр-міністри Великобританії. "Сидіти з Путіним за столом - ненормально, коли він відповідальний за те, що дітей вбивають у їхніх ліжках, поки вони сплять. Нам потрібно надіслати потужне повідомлення Путіну, що він не матиме місця за столом переговорів, доки не припинить свою незаконну війну в Україні", - цитує речника Ріші Сунака агентство Reuters. Натомість в офісі Ліз Трасс послались на її попередню заяву під час теледебатів: "Я вважаю дуже важливим, щоби голоси вільного світу протистояли Путіну. Я була готова зустрітися з (міністром закордонних справ РФ. - Ред.) Сергієм Лавровим і я готова говорити з Путіним напряму, закликати його до відповіді перед такими важливими країнами, що коливаються, як Індія та Індонезія. Тому я поїхала би туди і закликала б".

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Крім того, останнім часом загострилися відносини між США та Китаєм. Причина - недавній візит на Тайвань спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, яка є третім за рангом американським високопосадовцем. У відповідь Китай провів масштабні військові навчання біля Тайваню, оскільки вважає останній своєю територією та погрожує повернути її під свій контроль силою в разі потреби.