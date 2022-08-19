 Путін і Сі Цзіньпін планують приїхати на саміт G20 в Індонезії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.08.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Путін і Сі Цзіньпін планують приїхати на саміт G20 в Індонезії

Багато учасників майбутнього саміту Великої двадцятки вважають присутність Путіна проблематичною через війну в Україні. На саміт G20 також запросили президента України Володимира Зеленського.

Cі Цзіньпін і Володимир Путін

Cі Цзіньпін і Володимир Путін

На саміт країн Великої двадцятки (G20) на індонезійському острові Балі планують приїхати і президент Росії Володимир Путін, і лідер Китаю Сі Цзіньпін. Про це повідомив президент Індонезії Джоко Відодо в інтерв'ю Bloomberg, оприлюдненому в п'ятницю, 19 серпня.

"Сі Цзіньпін приїде. Президент Путін також сказав мені, що він приїде", - сказав Відодо.

Офіційно Кремль поки що не підтвердив участі Путіна в саміті. Агенції також не вдалося отримати відповідей ні від російської, ні від китайської сторони.

Неоднозначне ставлення до участі Путіна

Раніше на саміт G20 запросили президента України Володимира Зеленського. Участь Путіна в саміті західні країни вважають проблематичною. Вони наполягають, що Росія через війну в Україні має бути політично ізольованою, і ставлять під сумнів свою участь в саміті на Балі, якщо на нього приїде президент РФ.

На сьогоднішню новину  вже відреагували обидва кандидати в прем'єр-міністри Великобританії. "Сидіти з Путіним за столом - ненормально, коли він відповідальний за те, що дітей вбивають у їхніх ліжках, поки вони сплять. Нам потрібно надіслати потужне повідомлення Путіну, що він не матиме місця за столом переговорів, доки не припинить свою незаконну війну в Україні", - цитує речника Ріші Сунака агентство Reuters. Натомість в офісі Ліз Трасс послались на її попередню заяву під час теледебатів: "Я вважаю дуже важливим, щоби голоси вільного світу протистояли Путіну. Я була готова зустрітися з (міністром закордонних справ РФ. - Ред.) Сергієм Лавровим і я готова говорити з Путіним напряму, закликати його до відповіді перед такими важливими країнами, що коливаються, як Індія та Індонезія. Тому я поїхала би туди і закликала б".

Читайте також: Кулеба на G20: Місце Росії в суді, а не на міжнародних форумах

Крім того, останнім часом загострилися відносини між США та Китаєм. Причина - недавній візит на Тайвань спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, яка є третім за рангом американським високопосадовцем. У відповідь Китай провів масштабні військові навчання біля Тайваню, оскільки вважає останній своєю територією та погрожує повернути її під свій контроль силою в разі потреби. 

"Негостинний прийом": як Сергія Лаврова бойкотували на саміті G20 (08.07.2022)

DW.COM

МЗС ФРН: Не можна дозволити РФ використати зустріч G20 у своїх цілях

Не можна дозволити РФ використовувати G20 як трибуну, заявила глава МЗС ФРН Анналена Бербок напередодні зустрічі міністрів закордонних справ Великої двадцятки на Балі, яка стартує 7 липня.  

Реклама

Докладно

Президент Росії Володимир Путін і прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан

Як Угорщина втрачає союзників через проросійську позицію

Угорщина платить високу зовнішньо- й внутрішньополітичну ціну за проросійську позицію Орбана, вважає Жужанна Вег.  

Вугільний потяг замість пасажирського? Уряд ФРН має план для перевезення енергоносіїв

У першу чергу потяг з вугіллям, а вже потім пасажирський?

Товарні потяги матимуть перевагу перед пасажирськими, якщо у них на борту будуть вугілля, газ чи нафта.  