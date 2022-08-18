США та Тайвань розпочнуть офіційні торговельні переговори

США та Тайвань оголосили в четвер, 18 серпня, що вже "ранньої осені" розпочнуть офіційні торговельні переговори в рамках нової ініціативи щодо розширення двосторонньої співпраці. Сторони поглиблюватимуть відносини в сфері торгівлі та інвестицій, повідомила канцелярія спеціальної представниці США з питань торгівлі Кетрін Тай.

Міністерство закордонних справ Китаю висловилося категорично проти будь-яких офіційних угод, які матимуть наслідки для суверенітету КНР. Пекін вважає Тайвань частиною єдиного Китаю і чинить опір будь-яким офіційним контактам інших країн з Тайбеєм.

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Візити американських представників на Тайвань

Відносини між Китаєм та США різко загострились через нещодавній візит на Тайвань спікерки палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі. Це був візит американського посадовця найвищого рівня за останні чверть століття. Пелосі обіймає третю за важливістю посаду в США після президента та віце-президента.

Незабаром після цього Тайвань відвідала делегація американських конгресменів.

Пекін назвав це провокацією і для демонстрації сили провів найбільші за останні десятиліття військові навчання з відпрацюванням повітряної та морської блокади і симуляцією збройного захоплення Тайваню. Китай прагне повернення Тайваню під контроль і погрожує в разі потреби повернути його силою. Водночас США зобов'язалися захищати Тайвань.

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