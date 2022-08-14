 Делегація Конгресу США знову прибула до Тайваню | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.08.2022

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Новини

Делегація Конгресу США знову прибула до Тайваню

До Тайваню з дводенним візитом прибули п'ять конгресменів США. Тим часом Китай направив у Тайванську протоку військові літаки та кораблі.

Делегація американських законодавців відвідує Тайвань

Делегація американських законодавців відвідує Тайвань

П’ять конгресменів США в неділю, 14 серпня, прибули до Тайваню з дводенним візитом. За даними Американського інституту в Тайвані (AIT), який де-факто є посольством США на острові, візит здійснюється у рамках поїздки в Індо-Тихоокеанський регіон.

Делегацію очолив сенатор Ед Маркі від Демократичної партії. З ним також приїхали члени Палати представників Джон Гараменді, Алан Ловенталь, Дон Бейєр (з Демократичної партії) та Аумуа Амата Коулман Радеваген (Республіканська партія). Вони перебуватимуть у Тайвані два дні: 14-15 серпня. 

За цей час конгресмени планують зустрітися з високопоставленими лідерами Тайваню, аби обговорити двосторонні відносини, "регіональну безпеку, торгівлю та інвестиції, глобальні ланцюжки постачань, зміну клімату та інші важливі питання, що становлять взаємний інтерес".

Делегація зустрінеться з президенткою острова Цай Інвень і міністром закордонних справ Джозефом Ву, пише агенція dpa.

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Міністерство закордонних справ Тайваню привітало візит конгресменів, заявивши, що це демонструє підтримку США в той час, коли Китай посилює напруженість у Тайванській протоці та регіоні військовими навчаннями, пише Reuters.

Китай не відмовляється від застосування сили

У відповідь на візит конгресменів, за даними міноборони Тайваню, Китай направив у Тайванську протоку 22 військових літаки та шість кораблів військово-морських сил. Імовірно, таким чином Пекін здійснює в протоці "регулярне патрулювання", яке він оголосив після завершення військових навчань навколо Тайваню 10 серпня.

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Застосувати силу проти Тайваню Китай пообіцяв у "крайньому разі за переконливих обставин". Про це йдеться у "білій книзі" під назвою "Тайванське питання та возз'єднання Китаю в новій ері", яку Державна рада Китаю (вищий орган виконавчої влади Китаю - Ред.) опублікувала 10 серпня. "Залишаємо за собою можливість вжити всіх необхідних заходів. Це зроблено для захисту від зовнішнього втручання та будь-якої сепаратистської діяльності", - йдеться у документі.

Навчання Китаю в Тайванській протоці розпочалося після відвідування Тайваню спікеркою Палати представників США Ненсі Пелосі 2 серпня. За даними китайського інформагентства "Сіньхуа", під час навчань військові задіяли понад 100 бойових літаків, включно з винищувачами та бомбардувальниками, а також понад десять есмінців та фрегатів.

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