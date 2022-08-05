Китай ввів санкції щодо Пелосі та членів її сім'ї

Після відвідування Тайваню спікеркою Палати представників США Ненсі Пелосі влада Китаю ввела проти неї санкції. Штрафні заходи поширюються і на членів сім'ї американської спікерки, заявили у п'ятницю, 5 серпня, у МЗС КНР. Як зазначили у Пекіні, своїм візитом на Тайвань Пелосі "втрутилася у внутрішні справи Китаю" та порушила "територіальну цілісність країни". Про які саме санкції йдеться, не повідомляється.

У свою чергу Білий дім викликав посла Китаю Цінь Гана на тлі заходів китайських військових, які проводять військові навчання у Тайванській протоці. Посла КНР викликали, щоб викрити "провокаційні дії" Пекіна щодо Тайваню і заявити йому, що США не хочуть виникнення кризи в цьому регіоні, зазначив виданню The Washington Post координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі.

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КНР припиняє співпрацю зі США за низкою напрямків

МЗС у Пекіні повідомило також, що Китай припиняє діалог із США у питаннях зміни клімату та інших напрямів співробітництва - у галузі боротьби з наркотиками, транснаціональними злочинами, правової допомоги у кримінальних справах та репатріації нелегальних іммігрантів.

Крім того, повідомляється, що китайське зовнішньополітичне відомство викликало посла Японії у зв'язку з критикою Токіо китайських військових навчань у рамках групи G7. Дипломату було вручено офіційний протест. Днем раніше МЗС Китаю також викликало послів інших країн "великої сімки", а також представник ЄС.

Конфлікт навколо Тайваню

Напруженість між владою материкового Китаю і Тайваню зросла останніми днями через візит на острів Ненсі Пелосі - вона прилетіла на Тайвань увечері 2 серпня в рамках турне країнами Азії і залишила його 3 серпня. Пелосі, яка під час візиту запевнила Тайвань у широкій підтримці Вашингтона, стала першою за 25 років спікеркою Палати представників Конгресу Сполучених Штатів, яка відвідала Тайвань.

Влада Китаю, яка вважає Тайвань своєю територією, виступала з різкою критикою ще до її прибуття на острів. 4 серпня, після від'їзду Пелосі Народно-визвольна армія Китаю розпочала анонсовані раніше повітряні та морські військові навчання в районі Тайваню. Міноборони Тайваню назвало китайські маневри вкрай провокаційними та оголосило про розгортання наземних ракетних комплексів. Державні ЗМІ КНР та Міноборони Японії повідомили, що під час навчань китайські ракети пролетіли над Тайванем.