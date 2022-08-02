Візит Пелосі: США та Китай накопичують військову техніку біля Тайваню

Американський авіаносець USS Ronald Reagan у супроводі ракетного крейсера USS Antietam і есмінця USS Higgins пройшов через Південнокитайське море і зараз перебуває у Філіппінському морі, на схід від Тайваню та Філіппін і на південь від Японії, підтвердив агентству Reuters представник Військово-морських сил США у вівторок, 2 серпня.

Також в цьому районі перебуває десантний корабель USS Tripoli. Американські посадовці не коментують точні місця знаходження кораблів, але стверджують, що відбувається їхнє "звичайне розгортання".

Небезпечні маневри Китаю

Паралельно по інший бік Тайваню небезпечні маневри здійснюють китайські військові кораблі та літаки. У вівторок вранці літаки КНР впритул наблизились до лінії, що розділяє Тайванську протоку, і яку зазвичай не перетинає ані техніка Китаю, ані техніка Тайваню.

Кілька китайських військових кораблів залишалися поблизу неофіційної лінії розділу з понеділка, 1 серпня. Водночас мешканці південно-східного китайського міста Сямень, яке розташоване навпроти Тайваню, у вівторок активно публікують фотографії пересувань бронетехніки.

В свою чергу міністерство оборони Тайваню "посилило" рівень бойової готовності з ранку вівторка до полудня четверга та пообіцяло належним чином реагувати на "ворожі загрози".

В очікуванні Пелосі

Хоча офіційних підтверджень того, що спікерка Палати представників Конгресу США (нижньої палати парламенту) Ненсі Пелосі відвідає Тайвань досі немає, місцеві та міжнародні ЗМІ повідомляють, що вона прибуде на острів увечері у вівторок, або вранці в середу, 3 серпня, за місцевим часом.

У вівторок Китай, який вважає Тайвань своєю територією, вчергове висловив протест через ці плани Пелосі та попередив Сполучені Штати про наслідки. "США нестимуть відповідальність і заплатять ціну за підрив інтересів суверенної безпеки Китаю", - цитує цитує агентство AFP речницю міністерства закордонних справ КНР Хуа Чуньїн.

Напередодні Білий дім засудив риторику офіційного Пекіна, заявивши, що США не зацікавлені в поглибленні напруженості з Китаєм і "не будуть ловити наживку або бряцати зброєю". Координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі підкреслив, що рішення про те, чи відвідувати острів, остаточно прийме сама Пелосі.

Пелосі - третя особа в американській владній ієрархії після президента та віце-президента.

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