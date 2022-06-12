 Китай обіцяє ″боротися до кінця″ за Тайвань | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.06.2022

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Новини

Китай обіцяє "боротися до кінця" за Тайвань

Китай "боротиметься до кінця і незважаючи на ціну", якщо хтось спробує "забрати" у нього Тайвань, заявив міністр оборони КНР Вей Фенхе.

ВПС Китаю

ВПС Китаю патрулюють у Південно-Китайському морі, недалеко від Тайваню

Китай "боротиметься до кінця", якщо хтось спробує "забрати" у нього Тайвань, заявив в неділю, 12 червня, міністр оборони Китаю Вей Фенхе.

За його словами, у Пекіні віддані ідеї "мирного возз'єднання" з островом, але розглядають і "інші варіанти". Ці слова пролунали на продовження дискусії Вея Фенхе з міністром оборони США Ллойдом Остіном на щорічній конференції з безпеки "Діалог Шангрі-ла" у Сінгапурі 10 червня.

Під час заходу Остін запевнив Вей Фенхе, що Вашингтон продовжує дотримуватися концепції "одного Китаю", згідно з якою Тайвань де-юре вважається частиною КНР. Однак при цьому міністр оборони США назвав зростання військової активності Китаю біля берегів острова "небезпечним і непрофесійним" явищем.

Міністр оборони Китаю відповів, що Пекін відкидає "наклеп, звинувачення і навіть загрози" з боку США. Він закликав Вашингтон "припинити втручатися у внутрішні справи Китаю" та "шкодити китайським інтересам". Водночас, Вей Фенхе заявив про необхідність "стабільних" відносин між Китаєм і США, які, за його словами, "критично важливі для підтримки глобального світу".

"Гра з вогнем" між Китаєм та США у Тайвані

Вей Фенхе попередив, що "ті, хто підштовхує Тайвань до проголошення незалежності у спробі розколоти Китай, безумовно, закінчать погано". "Нікому не слід недооцінювати рішучість та здатність китайських збройних сил захищати територіальну цілісність своєї країни", - заявив він.

Президент США Джо Байден 23 травня нагадав, що Тайвань може розраховувати на військову допомогу США у разі вторгнення КНР. Глава Білого дому попередив, що Китай "грає з вогнем", посилаючись на кількість порушень військовими літаками КНР зони ППО Тайваню і морські маневри китайського флоту поблизу острова.

У відповідь на це Національно-визвольна армія КНР (НВАК) 25 травня провела біля Тайваню ще одні навчання з метою "попередити США".

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