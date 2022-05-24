США підтримають Тайвань у разі вторгнення Китаю - Байден

Президент США Джо Байден пообіцяв надати Тайваню військову допомогу у разі, якщо Китай здійснить проти нього озброєну агресію. "Ми беремо на себе такий обов'язок", - заявив глава Білого дому у понеділок, 23 травня, у Токіо під час розмови з журналістами після зустрічі з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою.

США підтримують політику Пекіна "одна країна - дві системи", але не ідею захопити Тайвань силою, сказав Байден. Китай "грає з вогнем", попередив він, посилаючись на кількість порушень китайськими військовими літаками зони протиповітряної оборони Тайваню і морських навчань неподалік острова.

Байден: Важливо, щоб Путін заплатив за варварство в Україні

Китайське вторгнення в Тайвань "викликало б хаос у всьому регіоні і стало б дією, аналогічною тому, що відбувається в Україні", - зазначив Джо Байден. За словами американського президента, як сигнал Китаю "важливо, щоб Путін заплатив ціну за варварство в Україні". Йдеться не лише про цю країну, оскільки Китай стежить за тим, чи знизиться західний тиск на Росію, пояснив Байден.

Американський президент не вважає, що найближчим часом станеться агресія Китаю проти Тайваню, але переконаний, що це "залежить від того, наскільки чітко світ дасть зрозуміти", що така агресія матиме свою ціну.

Влада Китаю у відповідь на слова Байдена заявила про "захист національних інтересів". "Не слід недооцінювати рішучість, волю та здатність китайського народу захищати суверенітет та територіальну цілісність", - сказав представник МЗС КНР.