 Через Тайвань Китай понизив рівень дипвідносин з державою ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.11.2021

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Новини

Через Тайвань Китай понизив рівень дипвідносин з державою ЄС

Через відкриття представництва Тайваню у Вільнюсі Китай понизив рівень дипломатичних відносин з Литвою до рівня повіреного у справах.

Офіс представництва Тайваню в Литві у день відкриття

Офіс представництва Тайваню в Литві у день відкриття

Міністерство закордонних справ Китаю понизило рівень дипломатичних відносин з Литвою через відкриття представництва Тайваню у Вільнюсі. Про це ідеться у заяві МЗС КНР від неділі, 21 листопада. 

За позицією Пекіна, Вільнюс нібито порушив узяті на себе політичні зобов'язання при встановленні дипвідносин з КНР, тож дії литовської сторони розцінюють як підрив суверенітету Китаю, а також як "грубе втручання в його внутрішні справи". Висловлюючи "обурення" та "рішучий протест", китайська сторона понизила дипломатичні відносини з Литвою до рівня повіреного у справах.

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Статус Тайваню 

Представництво Тайваню в Литві відкрили у Вільнюсі 18 листопада. Ще у серпні, після того, як влада Литви дозволила відкриття "представництва" Тайваню, Китай відкликав посла та вжив низку економічних заходів. Зокрема, призупинив залізничне вантажне сполучення з Литвою, зменшив кредитний ліміт для литовських підприємств, а також зупинив видачу дозволів на експорт продуктів харчування. 

У відповідь МЗС Литви відкликало для консультацій свого посла в Китаї. 

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Нагадаємо, острів Тайвань відокремився від материкового Китаю в 1949 році. Відтоді він позиціонує себе як незалежна держава, тоді як КНР називає Тайвань своєю відокремленою провінцією, яка у разі потреби має бути об'єднана з КНР військовим шляхом. Незалежність острова визнають лише 15 країн світу, втім, це не заважає Тайваню займатися торгівлею з іншими державами. США демонстративно висловлюють підтримку адміністрації Тайваню. 

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