 Перед самітом: США та Китай обмінялися застереженнями через Тайвань | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.11.2021

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Новини

Перед самітом: США та Китай обмінялися застереженнями через Тайвань

США висловили стурбованість військовим та економічним тиском Пекіна на Тайвань. Китай застеріг Вашингтон від підтримки у Тайвані сил, які виступають за незалежність.

Symbolbild | Beziehungen zwischen China und den USA

Напередодні віртуального саміту між президентом США Джо Байденом і главою КНР Сі Цзіньпіном сторони обмінялися застереженнями щодо конфлікту навколо Тайваню. Держсекретар США Ентоні Блінкен у розмові з главою МЗС КНР Ван Ї висловив стурбованість "воєнним, дипломатичним і економічним тиском КНР на Тайвань", повідомив Держдепартамент США ввечері в суботу, 13 листопада.

За повідомленням Держдепу, Блінкен закликав Пекін до участі в конструктивному діалозі з метою врегулювання тайванського питання "мирним шляхом та відповідно до побажань та інтересів людей на Тайвані".

Зі свого боку Ван Ї застеріг США від втручання в конфлікт, попередивши, що "будь-яка підтримка тайванського руху за незалежність наразить мир у Формозькій протоці (колишня назва Тайванської протоки. - Ред.) на ризик і зрештою матиме ефект бумерангу".

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Віртуальний саміт США-Китай

Віртуальний саміт між Джо Байденом та Сі Цзіньпіном відбудеться 15 листопада. На переговорах йтиметься про "відповідальне" ставлення до "конкуренції" між двома країнами і можливу співпрацю в питаннях, що становлять взаємний інтерес, заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

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Відносини між США та Китаєм останнім часом загострилися через Тайвань. Острів Тайвань відокремився від материкового Китаю в 1949 році. Відтоді він позиціонує себе як незалежна держава, тоді як КНР називає Тайвань своєю відокремленою провінцією, яка у разі потреби має бути об'єднана з КНР військовим шляхом. Незалежність острова визнають лише 15 країн світу, втім, це не заважає Тайваню займатися торгівлею з іншими державами. США демонстративно висловлюють підтримку адміністрації Тайваню.  

Напруженість у відносинах між США та КНР посилилася також через торговельні суперечки, ситуацію з правами людини в Китаї та ставлення Пекіна до Гонконгу. Байден вважає Китай найбільшим геополітичним викликом для США в 21 столітті і має намір з усією рішучістю протистояти посиленню впливу КНР. Водночас він прагне співпраці з Пекіном у справі захисту клімату та інших сферах.

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