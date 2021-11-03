 У Пентагоні заявили, що США здатні захистити Тайвань від Китаю | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.11.2021

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Новини

У Пентагоні заявили, що США здатні захистити Тайвань від Китаю

США мають можливість захистити Тайвань, якщо Китай нападе на острів, утім у Пентагоні вважають, що такого не станеться у найближчі два роки.

Американський авіаносець Carl Vinson і кораблі союзників у жовтні провели навчання в Південнокитайському морі

Американський авіаносець Carl Vinson і кораблі союзників у жовтні провели навчання в Південнокитайському морі

Сполучені Штати Америки здатні захистити Тайвань від нападу Китаю, якщо влада острова попросить про це, заявив глава Об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США Марк Міллі у середу, 3 листопада, повідомляє AFP.

"У нас, безперечно, є можливість вдаватися до найрізноманітніших дій по всьому світу, зокрема й до таких (захисту Тайваню - Ред.), якщо буде потреба", - заявив Міллі, виступаючи на безпековому форумі в Аспенському інституті у Вашингтоні. Водночас, за словами американського генерала, він не очікує, що Китай атакує Тайвань у найближчі два роки.

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Також Міллі відзначив нарощування військових можливостей Китаю, але наголосив, що США дотримуються політики "стратегічної двозначності" стосовно Тайваню. Згідно з цим принципом, рішення про захист острова у разі кризи між Тайванем і КНР Вашингтон ухвалюватиме, враховуючи конкретні обставини такої кризи, й виходячи з національних інтересів. Міллі додав, що сподівається на мирне вирішення будь-яких можливих конфліктів у регіоні.

Напруга між Китаєм і Тайванем

На початку жовтня Тайвань повідомив про найбільше в історії вторгнення китайських бойових літаків у свою зону протиповітряної оборони. Сполучені Штати висловили стурбованість такою "провокаційною військовою діяльністю". За оцінкою міністра оборони Тайваню Чіу Куо Ченя, небезпека збройного конфлікту в Тайванській протоці зараз найвища за останні 40 років.

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Як повідомляє гонконгське видання South China Morning Post (SCMP), 3 листопада китайські військові почали тижневі навчання у Східнокитайському морі, на північ від острова Тайвань, одразу після завершення маневрів у Південнокитайському морі, південніше Тайваню. Цьому передували спільні навчання США з Великобританією і Японією в Південнокитайському морі. Як відзначає SCMP, за даними китайських аналітиків, США останнім часом значно збільшили військову присутність в регіоні.

Острів Тайвань відокремився від материкового Китаю в 1949 році. Відтоді він позиціонує себе як незалежна держава, хоча її офіційно визнають лише 15 держав світу. КНР називає Тайвань своєю відокремленою провінцією і закликає до "мирного возз'єднання". Влада острова такий сценарій "рішуче відкидає".

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