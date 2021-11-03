У Пентагоні заявили, що США здатні захистити Тайвань від Китаю

Сполучені Штати Америки здатні захистити Тайвань від нападу Китаю, якщо влада острова попросить про це, заявив глава Об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США Марк Міллі у середу, 3 листопада, повідомляє AFP.

"У нас, безперечно, є можливість вдаватися до найрізноманітніших дій по всьому світу, зокрема й до таких (захисту Тайваню - Ред.), якщо буде потреба", - заявив Міллі, виступаючи на безпековому форумі в Аспенському інституті у Вашингтоні. Водночас, за словами американського генерала, він не очікує, що Китай атакує Тайвань у найближчі два роки.

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Також Міллі відзначив нарощування військових можливостей Китаю, але наголосив, що США дотримуються політики "стратегічної двозначності" стосовно Тайваню. Згідно з цим принципом, рішення про захист острова у разі кризи між Тайванем і КНР Вашингтон ухвалюватиме, враховуючи конкретні обставини такої кризи, й виходячи з національних інтересів. Міллі додав, що сподівається на мирне вирішення будь-яких можливих конфліктів у регіоні.

Напруга між Китаєм і Тайванем

На початку жовтня Тайвань повідомив про найбільше в історії вторгнення китайських бойових літаків у свою зону протиповітряної оборони. Сполучені Штати висловили стурбованість такою "провокаційною військовою діяльністю". За оцінкою міністра оборони Тайваню Чіу Куо Ченя, небезпека збройного конфлікту в Тайванській протоці зараз найвища за останні 40 років.

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Як повідомляє гонконгське видання South China Morning Post (SCMP), 3 листопада китайські військові почали тижневі навчання у Східнокитайському морі, на північ від острова Тайвань, одразу після завершення маневрів у Південнокитайському морі, південніше Тайваню. Цьому передували спільні навчання США з Великобританією і Японією в Південнокитайському морі. Як відзначає SCMP, за даними китайських аналітиків, США останнім часом значно збільшили військову присутність в регіоні.

Острів Тайвань відокремився від материкового Китаю в 1949 році. Відтоді він позиціонує себе як незалежна держава, хоча її офіційно визнають лише 15 держав світу. КНР називає Тайвань своєю відокремленою провінцією і закликає до "мирного возз'єднання". Влада острова такий сценарій "рішуче відкидає".