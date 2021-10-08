 Атомна субмарина США зіштовхнулася з підводним об′єктом у Південнокитайському морі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.10.2021

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Новини

Атомна субмарина США зіштовхнулася з підводним об'єктом у Південнокитайському морі

Американський атомний підводний човен зіштовхнувся з невідомим підводним об'єктом у Південнокитайському морі. За даними ЗМІ, 11 моряків зазнали легких травм.

Ударний атомний підводний човен USS Connecticut (архівне фото)

Ударний атомний підводний човен USS Connecticut

Ударний атомний підводний човен Воєнно-морських сил (ВМС) США USS Connecticut врізався у невідомий підводний об'єкт у Південнокитайському морі. Зіткнення сталося в суботу, 2 жовтня, однак командування Тихоокеанського флоту США повідомило про інцидент лише у четвер, 7 жовтня.

У заяві Тихоокеанського флоту США зазначено, що ніхто з моряків не зазнав травм, які б загрожували життю. 

"Стан субмарини безпечний і стабільний. Атомна і космічна установки USS Connecticut неушкоджені й залишаються в робочому стані", - зазначається у повідомленні на сайті Тихоокеанського флоту.

Водночас американський профільний портал USNI News, який відстежує події у ВМС США, повідомив з посиланням на власні джерела, що 11 моряків на підводному човні зазнали легких травм унаслідок зіткнення. За цими даними, USS Connecticut нині рухається в напрямку острова Гуам - найбільшої військової бази США в Тихому океані.

Напруга в Південнокитайському морі

Інцидент із американською субмариною стався на тлі загострення відносин між США і Китаєм. 2 і 3 жовтня США із союзниками провели військові навчання у Філіппінському морі. Метою маневрів було протистояння усе більшій військовій присутності Китаю в Тихому океані.

Крім того, минулої п'ятниці Тайвань повідомив про найбільше в історії вторгнення китайських бойових літаків у свою зону протиповітряної оборони. Сполучені Штати висловили стурбованість такою "провокаційною військовою діяльністю".

Акваторія Південнокитайського моря не перший рік є зоною територіальних суперечок між Китаєм, Філіппінами, В'єтнамом, Тайванем, Малайзією та іншими державами регіону. Західні країни звинувачують Китай у нелегальному будівництві військових баз у водах Південнокитайського моря і надмірній мілітаризації регіону.

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