 Уперше за сім місяців Джо Байден та Сі Цзіньпін провели телефонну розмову | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.09.2021

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Новини

Уперше за сім місяців Джо Байден та Сі Цзіньпін провели телефонну розмову

Президент США Джо Байден та голова КНР Сі Цзіньпін провели першу за сім місяців телефонну розмову. Лідери домовилися підтримувати постійні контакти.

Уперше за сім місяців Байден та Сі Цзіньпін поговорили по телефону

Президент США Джо Байден та голова КНР Сі Цзіньпін в четвер, 9 вересня, вперше за сім місяців провели телефонну розмову. Як повідомив Білий дім, лідери обговорили "відповідальність своїх країн за те, щоб конкуренція між ними не переростала в конфлікт". За повідомленнями державних китайських ЗМІ, Сі Цзіньпін заявив, що "конфронтація між Китаєм та США стала б катастрофою для обох країн та світу".

"Сі Цзіньпін зазначив, що протягом певного періоду часу політика, яку проводять Сполученими Штатами щодо Китаю, викликала серйозні проблеми в китайсько-американських відносинах, що не відповідає фундаментальним інтересам двох народів і спільним інтересам усіх країн світу", - йдеться в повідомленні про розмову на сайті МЗС КНР, цитує інформагенція "Інтерфакс".

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За даними Білого дому, сторони дискутували як про сфери, в яких інтереси країн збігаються, так і про ті сфери, де інтереси, цінності та точки зору розходяться. Під час телефонної бесіди американськи та китайський лідери домовилися відкрито та відверто обговорювати обидві групи питань. Також Байден підкреслив зацікавленість США в мирі, стабільності та добробуті в Індо-Тихоокеанському регіоні та в решті світу.

Лідери домовилися підтримувати постійні контакти. Вони також доручать активізувати роботу і продовжити широкий діалог на робочому рівні, "щоб створити умови для поступального розвитку китайсько-американських відносин", повідомило МЗС Китаю.

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