Звідки взявся коронавірус, або Навіщо Китаю фейковий швейцарський науковець

Нейтральність, надійність і коректність - з цими трьома поняттями асоціюється Швейцарія у більшості людей в світі. А швейцарські науковці для багатьох є живим втіленням цих якостей. Тому пост в Facebook біолога з Бернського університету Вілсона Едвардса, де він начебто писав про тиск і навіть залякування, які чинили Сполучені Штати і деякі ЗМІ на його колег-науковців, що намагаються встановити походження коронавірусу, виглядав цілком достовірним.

Інститут вірусології в Ухані, в лабораторії якого, за версією США, міг з'явитися коронавірус

Державні китайські ЗМІ та інтернет-платформи широко цитували повідомлення швейцарського біолога: адже воно підтверджувало заяви офіційного Пекіна про те, що всі версії про виникнення коронавірусу в лабораторії в Ухані - це наклеп з боку США, який не має під собою наукових доказів.

З посиланням на висловлювання науковця з Берна китайські ЗМІ називали американські припущення про нібито штучне походження коронавірусу класичним прикладом фальшивих новин і пропаганди.

Вілсону Едвардсу дякували за науково обґрунтовані пояснення і захоплювалися його чесністю і мужністю в розвінчуванні "альтернативних фактів".

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Посольство Швейцарії в Китаї розшукує Уїлсона Едвардса

10 серпня посольство Швейцарії в Пекіні, яке зазвичай не вирізняється особливим почуттям гумору, розмістило на своїй сторінці в Twitter і в його китайському аналогу Weibo пост такого змісту: "Вілсоне Едвардс, якщо ви справді існуєте, будемо раді з Вами познайомитися".

Подальші пошуки показали, що під цим іменем у Швейцарії не зареєстровано жодної особи й не було опубліковано жодної наукової роботи. Швейцарське посольство зажадало від китайських ЗМІ видалити всі матеріали зі згадуванням науковця з Берна, якого не існує.

Після цього статті про швейцарського біолога було видалено зі стрічки державного інформагентства "Сіньхуа" і з інтернет-сторінок газет "China Daily" і "Global Times", що виходять англійською мовою. Зникла і сторінка удаваного Вілсона Едвардса на Facebook, очевидно, створена заради одного "викривального" посту. Китайськомовні ЗМІ, які регулярно звинувачують західні медіа у поширенні фейкових новин, видаляти посилання на бернського вченого не поспішають - цитати експерта, якого не існує, досі можна знайти на деяких сайтах.

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Фейкові сайти для китайської пропаганди

Зовсім недавно британська неурядова організація Centre for Information Resilience опублікувала результати нового дослідження, під час якого було виявлено понад 350 фейкових профілів в соціальних мережах, що поширюють китайську державну пропаганду.

У них обговорювалися такі теми як коронавірус, порушення прав людини в Сіньцзяні або расизм. Метою цих постів було спрямувати дискусію в потрібне Пекіну русло і дискредитувати уряди західних держав, йдеться в дослідженні.

Випадок з Вілсоном Едвардсом показує, наскільки політизованими стали спроби встановити природу походження коронавірусу - особливо для Китаю. США і ВООЗ, як і раніше, не відмовляються від теорії лабораторного створення SARS-CoV-2. І поки ця версія залишається в силі, Пекін відмовляється брати участь у всіх подальших розслідуваннях - за необхідності заручившись підтримкою швейцарського науковця, якого не існує.