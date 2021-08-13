ВООЗ відновлює розслідування походження коронавірусу
Аналіз звіту про першу фазу розслідування дозволяє дійти висновку про недостатність "наукових обґрунтувань для виключення будь-якої з гіпотез", наголошується у заяві Всесвітньої організації охорони здоров'я.
Експерти ВООЗ в Інституті вірусології в Ухані у лютому 2021 року
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) проведе другу серію досліджень, покликаних встановити причину виникнення пандемії COVID-19. Про це йдеться в заяві, опублікованій ВООЗ у четвер, 12 серпня. "Пошук джерел будь-якого нового патогена - складний процес, заснований на науці, вимагає співпраці, самовідданості і часу", - наголошується в документі.
Водночас у ВООЗ зазначають, що пошук джерел виникнення вірусу SARS-CoV-2 "не є і не повинен бути приписуванням провини, тикання в когось пальцем або підбиттям політичних очок". "Країни несуть колективну відповідальність за спільну роботу в справжньому дусі партнерства і за забезпечення того, щоб вчені і експерти мали простір, необхідний їм для пошуку витоків найстрашнішої пандемії за останнє століття", - ідеться в заяві.
Доступ до даних критично важливий
У ВООЗ зазначають, що Китай і низка інших країн направили до керівництва організації лист щодо подальшого дослідження "лабораторної гіпотези" походження SARS-CoV-2. "Вони припустили, що вивчення витоків походження пандемії було політизоване або що ВООЗ діяла під політичним тиском", - повідомляє організація.
ВООЗ пояснює, що аналіз звіту про першу фазу розслідування дозволив дійти висновку про недостатність "наукових обґрунтувань для виключення будь-якої з гіпотез". Зокрема, для перевірки "лабораторної гіпотези" походження коронавірусу важливо отримати доступ до всіх даних. "Доступ до даних критично важливий для розвитку нашого розуміння науки і жодним чином не повинен політизуватися", - наголошується в документі.
Другий етап дослідження причин виникнення пандемії "включатиме в себе подальше опрацювання вихідних даних про ранні відомі випадки хвороби і перевірку зразків крові від можливих ранніх випадків у 2019 році". Зокрема, ВООЗ сприяла незалежній перевірці міжнародними лабораторіями зразків крові, взятих в Італії до початку епідемії у цій країні.
ВООЗ закликала всі країни, також і Китай, "працювати спільно, щоб надати всі необхідні дані і доступ з тим, щоб можна було якомога швидше почати наступну серію досліджень", а також "швидко і ефективно просуватися шляхом дослідження походження коронавірусу".
Китай не готовий відкрити двері ВООЗ
Першим відомим осередком поширення вірусу SARS-CoV-2 вважається китайське місто Ухань. Однак причина його виникнення до цього часу залишається неясною. Одна з гіпотез полягає в тому, що вірус міг "вирватися" на свободу внаслідок аварії в Інституті вірусології в Ухані, який займається дослідженням коронавірусів. Китайський уряд категорично заперечує це.
Група міжнародних експертів ВООЗ змогла відвідати Ухань тільки в січні 2021 року - більш ніж через рік після перших звітів про виявлення вірусу. Підготовлена нею доповідь була опублікована наприкінці березня, однак вона не дала однозначних відповідей. Експерти ВООЗ класифікували "лабораторну гіпотезу"походження вірусу як "вкрай малоймовірну". При цьому Великобританія і США доволі критично поставилися до оприлюднених висновків комісії та заявили, що Китай навмисно відмовив експертам в доступі до даних і зразків. Пізніше і глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус на саміті "Великої сімки" заявив, що не виключає "лабораторну гіпотезу", а Китай повинен допомогти в розслідуванні джерела вірусу.
У липні 2021 року Пекін відмовився від плану ВООЗ, що передбачає другий етап вивчення походження COVID-19 в Китаї. У держкомітеті охорони здоров'я КНР заявили, що пропозиція ВООЗ містить "формулювання, які не поважають науку", і що Пекін не згоден з цим планом.
За даними міжнародного ресурсу Worldometer, з початку виникнення пандемії у світі заразилися понад 206 мільйонів людей. Від COVID-19 чи з цією хворобою померли понад 4,3 мільйона людей.
Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Туреччина: крутими стежками у гірські села
Для вакцинації жителів гірського регіону на південному сході Туреччини треба мати хорошу фізичну підготовку. Щеплення мешканців гірських сіл є вкрай важливою справою, наголошує лікарка Зейнеп Ералп. Тут люди часто живуть дуже тісно, й інфекція може швидко поширитися. Крім того, гірські жителі не особливо люблять ходити до лікарні. "Отже, ми повинні прийти до них", - каже Ералп.
Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Італія: крізь сніг і кригу
Старим часто буває складно самим дістатись центру вакцинації. У долині Майра, що простягнулась у західній частині італійських Альп зовсім неподалік французького кордону, медики ходять від будинку до будинку, аби зробити щеплення від коронавірусу тим, кому за 80.
Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Аляска: літаком на Юкон
Ця медсестра має в своєму багажу один єдиний резервуар, що містить кілька доз вакцин від коронавірусу. Її літак прямує до американського містечка Ігл, що на південному березі річки Юкон. У цьому містечку мешкає не більше 100 осіб. В багатьох програмах вакцинації корінні народи зараховані до пріоритетних груп. Часто вони живуть далеко від лікарень.
Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Колумбія: роз'яснювальна робота в Кордильєрах
Анселмо Тунубала миє руки перед тим, як зробити старій жінці щеплення. 49-річний лікар щодня ходить від поселення до поселення в горах на південному заході Колумбії. Він пояснює місцевим їхньою рідною мовою, чому важливо вакцинуватися. Тунубала належить до народності гуамбіа, як і його пацієнти. Вони скептично ставляться до щеплення й більше довіряють традиційній медицині та релігійним лідерам.
Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Мексика: багатогодинний піший марш
Майже чотири години знадобилось цим чоловікам та жінкам, аби пішки дістатись до відділеного містечка Нуева Колоніа, що в центральній Мексиці. Там їм зробили щеплення від коронавірусу. Ці люди належать до індіанського народу уічолі.
Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Бразилія: доволі хитка справа
Ольга Піментел причалила свій човен до катера мобільної бригади вакцинації. До муніципалітету Носа Сеньора Лівраменту, що на річці Ріу Негру в Бразилії, можна дістатись тільки по воді. "Прекрасно! І майже не боляче", - каже 72-річна жінка, посміхаючись. І наостанок вигукує: "Viva o SUS!" - "Хай живе система охорони здоров'я Бразилії!".
Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Бразилія: щеплення при світлі свічок
Президент Бразилії, правий популіст Жаір Болсонару, тривалий час поширював скепсис щодо щеплення від коронавірусу. Але нарешті і в цій країні розгорнулася кампанія з вакцинації. Серед перших, кому роблять щеплення, - корінне населення й нащадки африканських рабів. До цієї групи належить і 70-річна Раймунда Ноната. В її селищі немає електромережі. Тому робити щеплення доводиться при світлі свічок.
Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Уганда: на щеплення на водному таксі
Жінці, що сидить у передній частині човна, вже зробили щеплення. Разом з донькою вона знову полишає острів Бвама - найбільший на озері Буніоні в Уганді. Й у цій центральноафриканській країні уряд намагається провести кампанію з вакцинації також у найвіддаленіших регіонах.
Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Зімбабве: складно прохідними шляхами
Тут хоча й обійшлося без човна, але долати водну перепону довелося. Шлях у селище Джарі в Зімбабве цій мобільній бригаді перекрила річка, що затопила дорогу. За даними відомства з охорони здоров'я Африканського Союзу (Africa CDC), досі лише менше одного відсотка населення Зімбабве повністю вакциновані проти коронавірусу - як і багато де, тут щеплення роблять першочергово медичному персоналу.
Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Японія: і тут є віддалені села
Японські міста належать до найбільших та найсучасніших у світі, але й у цій країні є маленькі віддалені села з кількома сотнями жителів. Кітааікі - одне з таких. До того, хто не може відвідати найближче місто, аби йому зробили щеплення, лікар приходить додому.
Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Індонезія: в супроводі охоронців
На початку січня кампанія з вакцинації розпочалася й в Індонезії. З міста Банда-Ачех мобільні бригади на човнах відправляються до віддалених островів. Вакцина, яку транспортують у портативних холодильниках, є настільки цінною, що для медиків довелося організувати охоронний супровід.
Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Індія: записатися на вакцинацію і заразитися коронавірусом?
Індія належить до країн, котрі найбільше постраждали внаслідок пандемії. Всередині березня медики відвідали селище Бахакаджарі, що на річці Брахмапутра. Ці жінки прийшли, аби записатись у чергу на вакцинацію. Без масок, без соціальної дистанції - лишається лише сподіватись, що такі обставини не призвели до нових заражень коронавірусом.