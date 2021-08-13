ВООЗ відновлює розслідування походження коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) проведе другу серію досліджень, покликаних встановити причину виникнення пандемії COVID-19. Про це йдеться в заяві, опублікованій ВООЗ у четвер, 12 серпня. "Пошук джерел будь-якого нового патогена - складний процес, заснований на науці, вимагає співпраці, самовідданості і часу", - наголошується в документі.

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Водночас у ВООЗ зазначають, що пошук джерел виникнення вірусу SARS-CoV-2 "не є і не повинен бути приписуванням провини, тикання в когось пальцем або підбиттям політичних очок". "Країни несуть колективну відповідальність за спільну роботу в справжньому дусі партнерства і за забезпечення того, щоб вчені і експерти мали простір, необхідний їм для пошуку витоків найстрашнішої пандемії за останнє століття", - ідеться в заяві.

Доступ до даних критично важливий

У ВООЗ зазначають, що Китай і низка інших країн направили до керівництва організації лист щодо подальшого дослідження "лабораторної гіпотези" походження SARS-CoV-2. "Вони припустили, що вивчення витоків походження пандемії було політизоване або що ВООЗ діяла під політичним тиском", - повідомляє організація.

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ВООЗ пояснює, що аналіз звіту про першу фазу розслідування дозволив дійти висновку про недостатність "наукових обґрунтувань для виключення будь-якої з гіпотез". Зокрема, для перевірки "лабораторної гіпотези" походження коронавірусу важливо отримати доступ до всіх даних. "Доступ до даних критично важливий для розвитку нашого розуміння науки і жодним чином не повинен політизуватися", - наголошується в документі.

Другий етап дослідження причин виникнення пандемії "включатиме в себе подальше опрацювання вихідних даних про ранні відомі випадки хвороби і перевірку зразків крові від можливих ранніх випадків у 2019 році". Зокрема, ВООЗ сприяла незалежній перевірці міжнародними лабораторіями зразків крові, взятих в Італії до початку епідемії у цій країні.

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ВООЗ закликала всі країни, також і Китай, "працювати спільно, щоб надати всі необхідні дані і доступ з тим, щоб можна було якомога швидше почати наступну серію досліджень", а також "швидко і ефективно просуватися шляхом дослідження походження коронавірусу".

Китай не готовий відкрити двері ВООЗ

Першим відомим осередком поширення вірусу SARS-CoV-2 вважається китайське місто Ухань. Однак причина його виникнення до цього часу залишається неясною. Одна з гіпотез полягає в тому, що вірус міг "вирватися" на свободу внаслідок аварії в Інституті вірусології в Ухані, який займається дослідженням коронавірусів. Китайський уряд категорично заперечує це.

Група міжнародних експертів ВООЗ змогла відвідати Ухань тільки в січні 2021 року - більш ніж через рік після перших звітів про виявлення вірусу. Підготовлена нею доповідь була опублікована наприкінці березня, однак вона не дала однозначних відповідей. Експерти ВООЗ класифікували "лабораторну гіпотезу"походження вірусу як "вкрай малоймовірну". При цьому Великобританія і США доволі критично поставилися до оприлюднених висновків комісії та заявили, що Китай навмисно відмовив експертам в доступі до даних і зразків. Пізніше і глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус на саміті "Великої сімки" заявив, що не виключає "лабораторну гіпотезу", а Китай повинен допомогти в розслідуванні джерела вірусу.

У липні 2021 року Пекін відмовився від плану ВООЗ, що передбачає другий етап вивчення походження COVID-19 в Китаї. У держкомітеті охорони здоров'я КНР заявили, що пропозиція ВООЗ містить "формулювання, які не поважають науку", і що Пекін не згоден з цим планом.

За даними міжнародного ресурсу Worldometer, з початку виникнення пандемії у світі заразилися понад 206 мільйонів людей. Від COVID-19 чи з цією хворобою померли понад 4,3 мільйона людей.