Коронавірус: Китай категорично проти аудиту лабораторій експертами ВООЗ

Китай гостро розкритикував Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ) через її наміри провести перевірки китайських лабораторій у рамках розслідування джерела появи коронавірусу SARS-Cov-2. Заступник глави держкомітету охорони здоров'я КНР Цзен Ісинь у четвер, 22 липня, наголосив, що ВООЗ такими планами "нехтує здоровим глуздом та демонструє неповагу до науки", повідомляє інформагенція AFP.

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За словами китайського чиновника, його країна не погодиться на цей план і виступає категорично проти політизації питання походження коронавірусу. За словами Цзен Ісиня, він був приголомшений, коли вперше прочитав план ВООЗ, оскільки він містить припущення, що до появи коронавірусу призвело порушення протоколів роботи в Уханьському інституті вірусології, зазначає інформагентство Reuters.

Група експертів ВООЗ раніше відвідала Уханьський інститут вірусології. У доповіді про результати відвідування було зроблено висновок, що витік вірусів з лабораторії інституту "вкрай малоймовірний". Великобританія і США вкрай критично поставилися до цього висновку, заявивши, що Китай навмисно відмовив експертам в доступі до даних і зразків.

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Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус 16 липня заявив про необхідність провести перевірку відповідних лабораторій у Китаї на другому етапі з'ясування причин виникнення коронавірусу.