США та союзники офіційно звинувачують Китай у хакерських атаках

США офіційно звинувачують Китай у хакерських атаках. Цю оцінку поділяють Євросоюз, НАТО, Великобританія, Австралія, Японія, Нова Зеландія та Канада, йдеться в заяві адміністрації Джо Байдена, опублікованій у понеділок, 19 липня.

"США та країни всього світу вважають Китайську Народну Республіку відповідальною за її безвідповідальну, шкідливу і дестабілізаційну поведінку в кіберпросторі, яка становить велику небезпеку для нашої економіки та національної безпеки", - цитує заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена інформагенція Reuters.

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У посольстві КНР у Вашингтоні поки що не відреагували на ці закиди. Раніше офіційний Пекін заявляв, що Китай сам є жертвою хакерських атак і засуджує всі форми кіберзлочинності.

Масштабні кібератаки у США

У березні 2021 року стало відомо, що десятки тисяч приватних компаній та держструктур у США та інших країнах було зламано хакерами. Хакери використали слабке місце у програмі Microsoft для обміну повідомленнями Exchange Server. У Microsoft вважають, що за атаками стоїть група хакерів із КНР, яку підтримує китайська влада.

Мішенями кібернападів були передусім дослідницькі інституції США, які досліджують пандемії, вищі навчальні заклади, юридичні компанії та організації оборонного сектору, передає Reuters. Уряд у Пекіні відкинув закиди у причетності.

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