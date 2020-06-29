США відправляють два авіаносці в Південнокитайське море

Сполучені Штати відправляють два авіаносці в Південнокитайське море, повідомило ввечері п'ятниці, 3 липня, видання Wall Street Journal (WSJ) з посиланням на представників військово-морських сил (ВМС) США.

Згідно з повідомленням, у регіон відправляться авіаносці "Рональд Рейган" і "Німіц". Обидва бойових судна візьмуть участь у масштабних навчаннях військово-морських сил. Ці маневри стануть найбільшими з тих, що проводилися американськими військовими впродовж останніх років у цьому регіоні, зазначає видання.

"Цим ми прагнемо послати чіткий сигнал нашим партнерам і союзникам про нашу прихильність регіональній безпеці й стабільності", - цитує WSJ контр-адмірала Джорджа Вікоффа.

У навчаннях мають взяти участь ще чотири бойові кораблі.

Раніше 3 липня Пентагон висловив стурбованість у зв'язку з військовими навчаннями, проведеними Китаєм поблизу Парасельских островів, відомих ще як Острови Спратлі. Маневри китайських військових тривали кілька днів.

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Вашингтон звинуватив керівництво Пекіна в подальшій дестабілізації ситуації в Південнокитайському морі. На частини акваторії водойми претендують Китай, В'єтнам, Тайвань, Малайзія і Філіппіни. Між сусідами виникають територіальні суперечки. США спільно зі своїми союзниками в регіоні звинувачують Китай у тому, що він дедалі більше мілітаризує цей регіон. Останніми роками китайські військові активно споруджували військові бази на Парасельских островах, що викликало занепокоєння в Вашингтоні.

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На даний час відносини між Китаєм і США досить напружені. Окрім торговельних суперечок, Пекін та Вашингтон сперечаються також через ситуацію в Гонконзі та закиди Білого дому в бік китайського керівництва, що воно вчасно не змогло взяти під контроль пандемію коронавірусу.