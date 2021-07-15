 США надаватимуть захист вихідцям з Гонконгу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.08.2021

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Новини

США надаватимуть захист вихідцям з Гонконгу

Президент США підписав меморандум про надання гонконгцям тимчасового притулку на півтора року. Таким чином він демонструє їм підтримку на тлі репресій з боку Китаю.

Джо Байден

Байден заявив, що США нададуть гонгконгцям "безпечну гавань"

Президент США Джо Байден має намір надати вихідцям з Гонконгу захист у США. У четвер, 5 серпня, він підписав меморандум, який передбачає надання тимчасового притулку на півтора року вихідцям з Гонконгу, які перебувають на території Сполучених Штатів.

Минулого року влада Китаю послабила автономію Гонконгу, підірвала демократичні процеси, обмежила свободу науки і вжила заходів для придушення свободи ЗМІ, заявив Байден. Тому адміністрація США надасть гонгконгцям "безпечну гавань" і продемонструє їм "рішучу підтримку з боку президента Байдена" на тлі репресій з боку КНР, заявила пресслужба Білого дому.

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Згідно з цими даними, вихідцям з Гонконгу, на яких поширюється дія цього меморандуму, буде надано право на трудову діяльність в США.

Протести в Гонконзі і політика КНР

З 2019 року Гонконг охоплений масовими протестами проти посилення впливу Пекіна в автономному окрузі і ухвалення рішень, які обмежують громадянські свободи його жителів. Ці виступи нерідко виливалися у вуличні заворушення і супроводжувалися зіткненнями з поліцією.

Наприкінці червня 2020 року в Китаї було ухвалено новий закон про державну безпеку регіону. Він спрямований проти діяльності, яку Китай вважає підривною, сепаратистською чи терористичною. У зв'язку з ситуацією в Гонконзі Вашингтон оголосив, що буде припинено дію привілейованого статусу цього регіону в торгівлі зі США. Крім того, були запроваджені санкції щодо глави гонконгської адміністрації Керрі Лам та інших її членів, які лояльні до Пекіна.

Крім того, у березні цього року Всекитайські збори народних представників схвалили зміну виборчої системи в цьому спеціальному адміністративному районі Китаю. Таким чином, у законодавчій раді Гонконгу з'явиться більше прибічників Пекіна.

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