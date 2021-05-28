У Гонконгу закрилася критична до Пекіна газета, останній номер розмітають

У різних районах Гонконгу люди стояли в чергах, щоб придбати останній випуск критичної до Пекіна газети Apple Daily, який вийшов друком у четвер, 24 червня.
"Apple Daily мертва. Свобода преси стала жертвою тиранії", - написав заарештований заступник головного редактора Чан Пуй Ман у прощальному листі до читачів.
На обкладинці останнього номера опубліковане фото, на якому співробітники видання перед будівлею редакції махають на прощання руками.
Співробітники Apple Daily прощаються з читачами
Напередодні редакція видання припинила роботу через сильний тиск влади. Також закриті вебсайт та сторінки видання у соцмережерах Twitter та Facebook, повідомляє інформагенція AFP.
Незадовго до цього рада директорів материнської компанії Apple Daily - Next Digital - оголосила про закриття газети. Близько тисячі працівників, у тому числі 700 журналістів, залишилися без роботи.
Минулого тижня влада Гонконгу різко посилила репресії проти видання - кілька співробітників були заарештовані, рахунки видання - заморожені, а десятки комп'ютерів та серверів - вилучені під час обшуків. Підконтрольна Китаю влада Гонконгу пояснила свої дії нібито тим, що співробітники Apple Daily закликали до "санкцій" проти Гонконгу та керівництва країни у Пекіні.
Серед заарештованих - головний редактор і виконавчий директор видання. Їх звинуватили у "змові з іншою країною або зовнішніми елементами з метою загрози національній безпеці" на підставі суперечливого закону про національну безпеку, ухваленого в Китаї у 2020 році як реакція на масові протести в Гонконгу в 2019 році. Цей закон надає великі повноваження китайським службам безпеки та вводить жорсткі терміни ув'язнення за звинуваченнями у підривних діях.
Газету Apple Daily заснував Джиммі Лай у 1995 році, її тираж становив близько 80 тисяч примірників.
Раніше власника газети 73-річного Джиммі Лая вже засудили за кількома обвинуваченнями, пов'язаними з несанкціонованими мітингами у 2019 році. Загалом ухвалені щодо нього вироки передбачають 20 місяців за ґратами.
Крім того, триває ще одне розслідування стосовно Лая. Його відкрили відповідно до вищезазначеного закону про нацбезпеку Гонконгу. За його порушення можуть засудити до тривалих термінів ув'язнення аж до довічного.
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Колір протесту
Жовтий - Франція
Жилети жовтого флуоресцентного кольору у Франції зобов'язані надягати водії у разі проблем з автомобілем. Це сприймається багатьма як тягар, тож жовтий і став символом непокори. Акції "жовтих жилетів" почалися усередині листопада 2018 року і стали найбільшими за останні десятиліття. Спочатку вони виступали проти зростання податків на бензин, але згодом вимоги протестувальників розширились.
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Колір протесту
Шафрановий - М'янма
2007 року буддистські ченці приєдналися до акцій протесту під шафрановим кольором проти тодішнього правлячого режиму М'янми (колишньої Бірми) через рішення влади скасувати субсидії на пальне. Ціни негайно ж зросли на 60, а то й на усі 100 відсотків. Протести отримали назву Шафранової революції через колір традиційних шат буддистських ченців.
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Колір протесту
Зелений - Аргентина
З 2016 року Аргентиною прокотилися численні акції за легалізацію абортів у цій переважно католицькій країні. Це запобігло б смерті багатьох жінок унаслідок нелегальних абортів, казали учасники акцій. Вони використовували зелений колір, що став символом руху за дозвіл абортів. Але у серпні 2018 року Сенат країни не підтримав законопроект за скасування заборони переривання небажаної вагітності.
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Колір протесту
Жовтий - Гонконг
"Революція парасольок" відбулася 2014 року в Гонконзі й тривала 79 днів. Причиною масових протестів став намір уряду в Пекіні провести вибори керівника адміністрації Гонконгу, допустивши на них лише заздалегідь визначених кандидатів. "Озброївшись" парасольками переважно жовтого кольору, мітингарі довгий час блокували центральні вулиці Гонконгу. Парасолі добре захищали від перцевого спрею поліції.
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Колір протесту
Червоний і жовтий - Таїланд
У Таїланді з 2006 по 2010 роки "червоні сорочки" та "жовті сорочки" символізували дві протилежні за політичними поглядами фракції. "Червоні сорочки" були прихильниками екс-прем'єр-міністра Таїланду Таксина Чинавата, що обіймав цю посаду з 2001 по 2006 рік. Його усунули унаслідок військового перевороту в вересні 2006 року. Натомість "жовті сорочки" представляли опозиційні до нього сили.
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Колір протесту
Помаранчевий - Україна
Оголошена ЦВК перемога провладного кандидата Віктора Януковича в другому турі президентських виборів 2004 року вивела на вулиці Києва сотні тисяч людей. Символом протестів став помаранчевий колір - колір кампанії опозиційного кандидата Віктора Ющенка. Протести з вимогою провести перевибори завершилися обранням Ющенка президентом й увішли в історію як "Помаранчева революція".
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Колір протесту
Зелений - Іран
2009 року багато іранців не погодилися з офіційним результатом виборів, на яких було переобрано консервативного президента Махмуда Ахмадінежада. Під час тих протестів через суперечливий результат президентських виборів мітингарі широко використовували поширений в ісламській традиції зелений колір як символ незгоди з діями влади. Через це акції отримали назву "Зеленого руху".
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Колір протесту
Жовтий - Філіппіни
21 серпня 1983 року тисячі філіппінців зібралися поблизу аеропорту Маніли, щоб привітати лідера опозиції Беніньйо Акіно-молодшого, котрий повертався з-за кордону. Натовп убрався в жовтий колір. Однак опозиціонера вбили того ж дня прямо в аеропорту, що вилилося в тривалі акції протесту, які переросли в Жовту революцію. Колір було обрано як символ однієї з пісень-шлягерів 1970-х років.
Автор: Валерій Сааков