У Гонконгу закрилася критична до Пекіна газета, останній номер розмітають

У різних районах Гонконгу люди стояли в чергах, щоб придбати останній випуск критичної до Пекіна газети Apple Daily, який вийшов друком у четвер, 24 червня.

"Apple Daily мертва. Свобода преси стала жертвою тиранії", - написав заарештований заступник головного редактора Чан Пуй Ман у прощальному листі до читачів.

На обкладинці останнього номера опубліковане фото, на якому співробітники видання перед будівлею редакції махають на прощання руками.

Співробітники Apple Daily прощаються з читачами

Напередодні редакція видання припинила роботу через сильний тиск влади. Також закриті вебсайт та сторінки видання у соцмережерах Twitter та Facebook, повідомляє інформагенція AFP.

Незадовго до цього рада директорів материнської компанії Apple Daily - Next Digital - оголосила про закриття газети. Близько тисячі працівників, у тому числі 700 журналістів, залишилися без роботи.

Минулого тижня влада Гонконгу різко посилила репресії проти видання - кілька співробітників були заарештовані, рахунки видання - заморожені, а десятки комп'ютерів та серверів - вилучені під час обшуків. Підконтрольна Китаю влада Гонконгу пояснила свої дії нібито тим, що співробітники Apple Daily закликали до "санкцій" проти Гонконгу та керівництва країни у Пекіні.

Серед заарештованих - головний редактор і виконавчий директор видання. Їх звинуватили у "змові з іншою країною або зовнішніми елементами з метою загрози національній безпеці" на підставі суперечливого закону про національну безпеку, ухваленого в Китаї у 2020 році як реакція на масові протести в Гонконгу в 2019 році. Цей закон надає великі повноваження китайським службам безпеки та вводить жорсткі терміни ув'язнення за звинуваченнями у підривних діях.

Газету Apple Daily заснував Джиммі Лай у 1995 році, її тираж становив близько 80 тисяч примірників.

Раніше власника газети 73-річного Джиммі Лая вже засудили за кількома обвинуваченнями, пов'язаними з несанкціонованими мітингами у 2019 році. Загалом ухвалені щодо нього вироки передбачають 20 місяців за ґратами.

Крім того, триває ще одне розслідування стосовно Лая. Його відкрили відповідно до вищезазначеного закону про нацбезпеку Гонконгу. За його порушення можуть засудити до тривалих термінів ув'язнення аж до довічного.