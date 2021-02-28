Продемократичних активістів у Гонконзі визнали винними

Окружний суд Гонконгу у четвер, 1 квітня, визнав винними в організації та участі в несанкціонованих зборах сімох продемократичних активістів, серед яких 82-річний адвокат Мартін Лі та 73-річний медіамагнат Джиммі Лай.

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Серед решти фігурантів - колишня депутатка від опозиції Маргарет Нг та ще троє активістів, один з яких запевнив, що продовжить боротьбу. Ще двоє інших учасників протесту раніше визнали свою провину.

Усіх цих осіб визнали винними у їхній залученості до масових протестів 18 серпня 2019 року, під час яких майже 1,7 мільйона людей виступили проти запропонованого у той час законопроєкту, який передбачає екстрадицію підозрюваних у кримінальних справах до материкового Китаю для суду.

Обвинуваченим активістам загрожує до 10 років ув'язнення. Наступне судове засідання відбудеться 16 квітня, тоді обвинуваченим активістам мають оголосити їхні вироки.

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Нагадаємо, в Гонконзі в 2019 році розпочалися масові протести. Мітингарі виступали проти посилення впливу Пекіна та рішень, що обмежують громадянські свободи жителів цього адміністративного району.

У відповідь на протести у червні 2020 року в Пекіні ухвалили закон про національну безпеку Гонконгу, який надає великі повноваження китайським службам безпеки.

Правозахисники вважають, що влада КНР використовує цей закон про нацбезпеку для придушення демократичного руху в Гонконзі, що ознаменує кінець дії принципу "одна країна - дві системи", якому в Китаї слідували з часу набуття суверенітету над автономією в 1997 році.

Ухвалення цього закону викликало критику з боку США, Великобританії, низки країн Заходу і призвело до запровадження санкцій проти Пекіна.

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