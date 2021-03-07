Китай посилює контроль над Гонконгом шляхом виборчої реформи

Пекін посилює контроль над Гонконгом. Учасники Всекитайських зборів народних представників у четвер, 11 березня, майже одноголосно схвалили зміну виборчої системи в цьому спеціальному адміністративному районі КНР.

2895 депутатів підтримали "проєкт удосконалення виборчої системи" у Гонконгу, проти не проголосував ніхто, один делегат зборів утримався.

Зміна виборчого законодавства покликана, серед іншого, надати Пекіну право ветувати кандидатів, які висуваються на виборах у Гонконгу, зазначає інформагенція AFP. У Пекіні ж стверджують, що ця рефоорма повинна сприяти тому, аби Гонконгом "керували патріоти".

Це рішення Китаю викликало занепокоєння Великобританії і США. Держсекретар США Ентоні Блінкен попередив, що Вашингтон може "вжити заходів" через порушення Пекіном демократичних принципів. Лондон додав, що зміна виборчої системи Гонконгу - ще один замах на права і свободи його колишньої колонії, повідомляє агентство "Інтерфакс".

Нагадаємо, в Гонконгу в 2019 році розпочалися масові протести. Мітингарі виступали проти посилення впливу Пекіна та рішень, що обмежують громадянські свободи жителів цього адміністративного району.

У відповідь на протести у червні 2020 року в Пекіні ухвалили закон про національну безпеку Гонконгу, який надає великі повноваження китайським службам безпеки.

Правозахисники вважають, що влада КНР використовує цей закон про нацбезпеку для придушення демократичного руху в Гонконгу, що ознаменує кінець дії принципу "одна країна - дві системи", якому в Китаї слідували з часу набуття суверенітету над автономією в 1997 році.

Ухвалення цього закону викликало критику з боку США, Великобританії, низки країн Заходу і призвело до запровадження санкцій проти Пекіна.

Цільовий показник - зростання економіки на 6 відсотків

Крім того, учасники сесії вищого органу влади Китаю встановили цільовий показник економічного зростання на поточний рік на рівні "понад шість відсотків" і схвалили новий п'ятирічний план розвитку країни до кінця 2025 року. Зокрема, влада має намір підвищити рівень внутрішнього попиту і щорічно збільшувати інвестиції в науково-дослідну діяльність на сім відсотків.

Витрати на оборону цього року зростуть на 6,8 відсотка через погіршення відносин зі США, Індією та сусідами в Східно-Китайському і Південно-Китайському морях. Голова КНР Сі Цзіньпін закликав військовослужбовців захищати "національні суверенітет, безпеку і інтереси" Китаю.