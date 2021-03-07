Китай посилює контроль над Гонконгом шляхом виборчої реформи

Пекін посилює контроль над Гонконгом. Учасники Всекитайських зборів народних представників у четвер, 11 березня, майже одноголосно схвалили зміну виборчої системи в цьому спеціальному адміністративному районі КНР.
2895 депутатів підтримали "проєкт удосконалення виборчої системи" у Гонконгу, проти не проголосував ніхто, один делегат зборів утримався.
Зміна виборчого законодавства покликана, серед іншого, надати Пекіну право ветувати кандидатів, які висуваються на виборах у Гонконгу, зазначає інформагенція AFP. У Пекіні ж стверджують, що ця рефоорма повинна сприяти тому, аби Гонконгом "керували патріоти".
Це рішення Китаю викликало занепокоєння Великобританії і США. Держсекретар США Ентоні Блінкен попередив, що Вашингтон може "вжити заходів" через порушення Пекіном демократичних принципів. Лондон додав, що зміна виборчої системи Гонконгу - ще один замах на права і свободи його колишньої колонії, повідомляє агентство "Інтерфакс".
Нагадаємо, в Гонконгу в 2019 році розпочалися масові протести. Мітингарі виступали проти посилення впливу Пекіна та рішень, що обмежують громадянські свободи жителів цього адміністративного району.
У відповідь на протести у червні 2020 року в Пекіні ухвалили закон про національну безпеку Гонконгу, який надає великі повноваження китайським службам безпеки.
Правозахисники вважають, що влада КНР використовує цей закон про нацбезпеку для придушення демократичного руху в Гонконгу, що ознаменує кінець дії принципу "одна країна - дві системи", якому в Китаї слідували з часу набуття суверенітету над автономією в 1997 році.
Ухвалення цього закону викликало критику з боку США, Великобританії, низки країн Заходу і призвело до запровадження санкцій проти Пекіна.
Цільовий показник - зростання економіки на 6 відсотків
Крім того, учасники сесії вищого органу влади Китаю встановили цільовий показник економічного зростання на поточний рік на рівні "понад шість відсотків" і схвалили новий п'ятирічний план розвитку країни до кінця 2025 року. Зокрема, влада має намір підвищити рівень внутрішнього попиту і щорічно збільшувати інвестиції в науково-дослідну діяльність на сім відсотків.
Витрати на оборону цього року зростуть на 6,8 відсотка через погіршення відносин зі США, Індією та сусідами в Східно-Китайському і Південно-Китайському морях. Голова КНР Сі Цзіньпін закликав військовослужбовців захищати "національні суверенітет, безпеку і інтереси" Китаю.
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Колір протесту
Жовтий - Франція
Жилети жовтого флуоресцентного кольору у Франції зобов'язані надягати водії у разі проблем з автомобілем. Це сприймається багатьма як тягар, тож жовтий і став символом непокори. Акції "жовтих жилетів" почалися усередині листопада 2018 року і стали найбільшими за останні десятиліття. Спочатку вони виступали проти зростання податків на бензин, але згодом вимоги протестувальників розширились.
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Колір протесту
Шафрановий - М'янма
2007 року буддистські ченці приєдналися до акцій протесту під шафрановим кольором проти тодішнього правлячого режиму М'янми (колишньої Бірми) через рішення влади скасувати субсидії на пальне. Ціни негайно ж зросли на 60, а то й на усі 100 відсотків. Протести отримали назву Шафранової революції через колір традиційних шат буддистських ченців.
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Колір протесту
Зелений - Аргентина
З 2016 року Аргентиною прокотилися численні акції за легалізацію абортів у цій переважно католицькій країні. Це запобігло б смерті багатьох жінок унаслідок нелегальних абортів, казали учасники акцій. Вони використовували зелений колір, що став символом руху за дозвіл абортів. Але у серпні 2018 року Сенат країни не підтримав законопроект за скасування заборони переривання небажаної вагітності.
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Колір протесту
Жовтий - Гонконг
"Революція парасольок" відбулася 2014 року в Гонконзі й тривала 79 днів. Причиною масових протестів став намір уряду в Пекіні провести вибори керівника адміністрації Гонконгу, допустивши на них лише заздалегідь визначених кандидатів. "Озброївшись" парасольками переважно жовтого кольору, мітингарі довгий час блокували центральні вулиці Гонконгу. Парасолі добре захищали від перцевого спрею поліції.
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Колір протесту
Червоний і жовтий - Таїланд
У Таїланді з 2006 по 2010 роки "червоні сорочки" та "жовті сорочки" символізували дві протилежні за політичними поглядами фракції. "Червоні сорочки" були прихильниками екс-прем'єр-міністра Таїланду Таксина Чинавата, що обіймав цю посаду з 2001 по 2006 рік. Його усунули унаслідок військового перевороту в вересні 2006 року. Натомість "жовті сорочки" представляли опозиційні до нього сили.
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Колір протесту
Помаранчевий - Україна
Оголошена ЦВК перемога провладного кандидата Віктора Януковича в другому турі президентських виборів 2004 року вивела на вулиці Києва сотні тисяч людей. Символом протестів став помаранчевий колір - колір кампанії опозиційного кандидата Віктора Ющенка. Протести з вимогою провести перевибори завершилися обранням Ющенка президентом й увішли в історію як "Помаранчева революція".
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Колір протесту
Зелений - Іран
2009 року багато іранців не погодилися з офіційним результатом виборів, на яких було переобрано консервативного президента Махмуда Ахмадінежада. Під час тих протестів через суперечливий результат президентських виборів мітингарі широко використовували поширений в ісламській традиції зелений колір як символ незгоди з діями влади. Через це акції отримали назву "Зеленого руху".
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Колір протесту
Жовтий - Філіппіни
21 серпня 1983 року тисячі філіппінців зібралися поблизу аеропорту Маніли, щоб привітати лідера опозиції Беніньйо Акіно-молодшого, котрий повертався з-за кордону. Натовп убрався в жовтий колір. Однак опозиціонера вбили того ж дня прямо в аеропорту, що вилилося в тривалі акції протесту, які переросли в Жовту революцію. Колір було обрано як символ однієї з пісень-шлягерів 1970-х років.
Автор: Валерій Сааков