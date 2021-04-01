Суд у Гонконгу знову засудив вже ув'язненого медіамагната

У Гонконгу суд визнав винним 73-річного медіамагната Джиммі Лая, який вже перебуває у в'язниці, за правопорушення, пов'язані з його роллю під час протестів. Нинішнє рішення суду передбачає додаткове ув'язнення на 14 місяців, повідомляє агенція dpa у п'ятницю, 28 травня.

Дев'ятьох інших обвинувачених засудили до позбавлення волі до 18 місяців, серед них двоє, яким призначили умовні покарання. Усіх опозиціонерів звинуватили у підбурюванні до участі в несанкціонованих зборах в жовтні 2019 року.

Тим часом засновник незалежної газети Apple Daily Джиммі Лай наразі відбуває окреме покарання за іншими обвинуваченнями, пов'язаними з несанкціонованими мітингами у 2019 році. Загалом його вироки передбачають 20 місяців за ґратами.

Крім того, триває ще одне розслідування стосовно 73-річного Лая. Його відкрили відповідно до ухваленого в Пекіні закону про національну безпеку Гонконгу, як реакцію на масові протести 2019 року. Цей закон надає великі повноваження китайським службам безпеки та вводить жорсткі терміни ув'язнення за підривні дії та змову з іноземцями. Його порушення може призвести до ув'язнення від трьох до 10 років і до довічного ув'язнення.

Наприкінці лютого влада Гонконгу вже звинуватила 47 прихильників демократичної опозиції у порушенні суперечливого закону про держбезпеку, декого з них вже визнали винними. Частина інших активістів переїхали до інших країн, побоюючись переслідування з боку Китаю.